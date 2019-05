In den 1940er-Jahren gab es in Hamburg ein lebendiges Chinesenviertel - bis zu einer brutalen Razzia der Gestapo im Jahr 1944. Einziges Überbleibsel ist die Hong-Kong-Bar in St. Pauli.

Von Barbara Jung und Simona Dürnberg, NDR

Samstagnachmittag. Strahlender Sonnenschein. Doch davon bekommt Marietta Solty in ihrer schummerigen Hong-Kong-Bar nichts mit. Die Kneipe unweit der Hamburger Reeperbahn ist gut gefüllt, der Alkoholpegel bei den Gästen ist hoch. Ruhig aber bestimmt managt die 77-Jährige die Wünsche , während sie Schwarz-Weiß-Fotos und vergilbte Dokumente auf dem Tresen ausbreitet. "Das sind mein Vater und ich auf einem Pass", sagt Solty. Ein gelbes Dokument mit chinesischen Schriftzeichen, darauf ein Stempel: "Hamburg."

75 Jahre "Chinesenaktion" der Gestapo

Mariettas Vater, der Kantonese Chong Tin Lam, war 1926 als Seemann in die Hansestadt gekommen - wie Hunderte andere Chinesen auch. Sie ließen sich unweit des Hamburger Hafens in St. Pauli nieder, eröffneten Restaurants, Geschäfte, Wäschereien. Ein kleines Chinatown entstand.

Marietta Solty führt die Hong-Kong-Bar und steht auch mit 77 Jahren noch fast täglich hinterm Tresen. Ihr Vater Chong Tin Lam hatte die Bar 1938 übernommen.

Verfolgung der Chinesen nach Kriegserklärung

Den Hamburger Behörden jedoch waren die Männer aus Asien ein Dorn im Auge. Sie vermuteten Opiumhandel und zwielichtige Geschäfte, meist zu Unrecht. Nach der Kriegserklärung Chinas an Nazi-Deutschland 1941 nahm die Verfolgung der Chinesen ein bedrohliches Ausmaß an.

Dass sich deutsche Frauen auf chinesische Männer einließen und mit ihnen Kinder bekamen, habe schließlich die nationalsozialistische Rassenpolitik auf den Plan gerufen, erzählt der Hamburger Historiker Lars Amenda. Die gemeinsamen Kinder galten als "Bastarde", da sie nicht arisch waren.

Am 13. Mai 1944 wurden Mariettas Vater und mehr als hundert andere Chinesen bei der sogenannten "Chinesenaktion" von der Gestapo verschleppt.

Ohne Schutz im Bombenkrieg

So erging es auch Marietta Solty. Ihre Geburt im Jahr 1942 fiel in die Zeit des Bombenkriegs. Bei den Angriffen durften die Chinesen nicht in die Bunker. Sie mussten im Eingang bleiben. Für sie als Kind sei das wie "Weihnachten" gewesen, sagt Solty. Es habe immer "so schön bunt geflimmert".

Ihrem Vater war die Gefahr weit mehr bewusst. Wie viele andere Familien brachte er seine Tochter raus aus der Stadt, nach Heidelberg. Und ersparte ihr damit womöglich viel Leid.

Chong Tin Lam war bis Kriegsende in mehreren Arbeitslagern, wurde schwer misshandelt. Als einer von wenigen Chinesen blieb er nach dem Krieg in Hamburg.

Vorwurf: Feindbegünstigung

Am 13. Mai 1944 eskalierte die Verfolgung in der sogenannten "Chinesenaktion". 200 Beamte der damaligen Polizei und der Gestapo stürmten am frühen Morgen die Chinatown. Sie verhafteten rund 130 Chinesen. Der Vorwurf lautete Feindbegünstigung.

Unter den Verhafteten war auch Chong Tin Lam. Er wurde wie viele andere in ein Arbeitserziehungslager gesteckt und misshandelt. Ihr Vater sei danach nicht mehr derselbe gewesen, sagt Marietta: "Früher war er lebenslustig und aufgeschlossen, jetzt zog er sich vollkommen zurück, traf sich mit niemandem mehr."

Chong Tin Lam hat um Wiedergutmachung gekämpft, aber keine erhalten. Die "Chinesenaktion" wurde als "gewöhnlicher polizeilicher Vorgang" eingestuft.

Ein zweites Mal gedemütigt

Darin sieht Historiker Amenda einen Fehler: "Anhand der Dokumente, die überliefert sind, lässt sich ganz klar erkennen, dass sich die Gestapo-Beamten als eine Art Rassekrieger empfunden haben und die NS-Rassenpolitik auch gegenüber den Chinesen durchsetzen wollten." Die "Chinesenaktion" nicht als Verfolgung anzuerkennen, habe die Opfer ein zweites Mal gedemütigt.

Neben der Hong-Kong-Bar erinnert heute dieser Aufsteller an das damals lebendige und kulturell vielseitige "Chinesenviertel" mitten in St. Pauli.

Wütend über wiederaufkeimenden Rassismus

Mindestens 17 Chinesen starben an den Folgen des Gestapo-Terrors und der Zwangsarbeit in Arbeitslagern. Die Überlebenden kehrten Deutschland nach Kriegsende mehrheitlich den Rücken. Chong Tin Lam blieb und baute die Hong-Kong-Bar wieder auf. Seit seinem Tod 1983 führt Tochter Marietta die Kneipe weiter. Heute ist sie mit 77 eine der ältesten Kneipenchefinnen auf St. Pauli.

Dass ihr Vater keine Wiedergutmachung erhalten hat, damit hat sie sich mittlerweile abgefunden. Aber etwas anderes macht sie wütend: der wiederaufkeimende Rassismus. In ihrer Bar sei sie ganz nah dran, habe den Eindruck, dass es immer schlimmer werde: "Die Menschen haben nichts dazu gelernt, ich mache mir Sorgen, allein wegen meiner Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder."

Sie sieht neben Politik und Schule vor allem die ältere Generation in der Pflicht, den jungen Leuten zu erzählen, was damals war. Deswegen erzähle sie ihre Geschichte immer wieder. Damit sie sich nicht wiederholt.