Volkskongress tagt China peilt starkes Wirtschaftswachstum an

China hat sich - trotz Corona - auch für 2021 ambitionierte Ziele gesetzt: Die Wirtschaft soll um mindestens sechs Prozent wachsen, die Ausgaben für das Militär sogar stärker steigen als der Gesamthaushalt.

Von Ruth Kirchner, ARD-Studio Peking

Die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses folgte auch diesmal wieder einer strengen Choreographie. In der Großen Halle des Volkes zog unter Klängen einer Militärkapelle die politische Führung ein: vorne weg Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Mitglieder des engen Führungszirkels der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt waren die Einzigen in der Großen Halle, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen - im Gegensatz zu den rund 3000 Delegierten.

RBB Logo Ruth Kirchner ARD-Studio Peking

Elf Millionen Jobs für die Menschen in den Städten

In seinem Arbeitsbericht sorgte Premierminister Li Keqiang dann für eine kleine Überraschung. Die wichtigsten Ziele für die Entwicklung in diesem Jahr: ein Wachstum von über sechs Prozent, elf Millionen neue Jobs in den Städten - und eine Arbeitslosenquote von etwa 5,5 Prozent.

Dass Li ein konkretes Wachstumsziel nennen würde, damit hatte kaum einer gerechnet. Im letzten Jahr war auch die chinesische Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen, dann aber doch als einzige große Volkswirtschaft der Welt gewachsen - um 2,3 Prozent. Dieses Jahr also über sechs Prozent. Manche Analysten rechnen sogar mit deutlich mehr.

Chinas Volkskongress Jedes Jahr im März kommen die Delegierten in der Großen Halle des Volkes zu ihrer Plenarsitzung zusammen. Der Volkskongress billigt Gesetze, ändert die Verfassung, bestätigt die Regierung, nimmt den Haushalt an und diskutiert über die Lage im Land. Alle wichtigen Entscheidungen sind allerdings vorher in einem engen Führungszirkel, im mächtigen Politbüro, gefallen.



Eigentlich ist der Nationale Volkskontress Chinas höchstes Staatsorgan. In der Verfassung ist aber die Führungsrolle der Kommunistischen Partei verankert, sodass dem Parlament vielmehr die Rolle zukommt, den Willen der Partei in den Willen des Staates zu übersetzen.



Frei gewählt sind die knapp 3000 Abgeordneten nicht. Sie werden alle fünf Jahre von lokalen Volkskongressen der Provinzen, autonomen Regionen, Städten sowie der Volksbefreiungsarmee neu entsandt.

"Virus breitet sich weiter aus"

Aber Li sagte, leicht werde das nicht. "Das Coronavirus breitet sich weiter in der Welt aus, international wachsen Unsicherheit und Instabilität, und die globale Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen."

Auch deshalb - und wegen des Handelskriegs mit den USA - machte Li auch klar: China will im Technologiebereich unabhängiger vom Ausland werden, will mehr in Innovation investieren und stärker auf den heimischen Markt setzen.

Nicht ganz so überraschend wie das konkrete Wachstumsziel: die Verteidigungsausgaben. Sie steigen laut Haushaltsplan in diesem Jahr um satte 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und damit schneller als der Gesamthaushalt. 173 Milliarden Euro will China fürs Militär ausgeben: "Die strategischen Fähigkeiten des Militärs, um die Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unseres Landes zu schützen, werden ausgebaut", so der Premierminister.

Oppositionsarbeit in Hongkong soll erschwert werden

Wenig Konkretes gab es bislang zu Hongkong. Aber auf der Tagesordnung der siebentägigen Sitzung des Volkskongresses steht auch eine Änderung des ohnehin begrenzten Wahlrechts in der Sonderverwaltungsregion. Damit soll der Einfluss der demokratischen Opposition in Hongkong weiter zurückgedrängt werden.