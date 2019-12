China ist sauer über US-Gesetze, die die Demokratiebewegung in Hongkong unterstützen. Deshalb verhängte die Führung in Peking nun Sanktionen. Der Streit zwischen den Staaten spitzt sich damit weiter zu.

Im Streit um die Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong hat China Sanktionen gegen die USA verhängt. "Ab sofort" dürften US-Kriegsschiffe nicht mehr in Hongkong Zwischenstation machen, zudem seien Strafmaßnahmen gegen US-Organisationen in Arbeit, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Treffen könnte diese demnach Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch und Freedom House, denen Chunying vorwarf, sich "schlecht" verhalten zu haben.

Zwei Gesetze

Damit reagiert China auf neue Gesetze der USA zur Unterstützung der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Washington hatte vor kurzem zwei Vorschriften erlassen, um die Demokratiebewegung zu unterstützen. Das erste Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit von Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen in Hongkong vor. Außerdem muss das US-Außenministerium mindestens einmal im Jahr prüfen, ob die Sonderverwaltungszone noch über ausreichend Autonomie verfügt, um für besondere amerikanische Handelsprivilegien infrage zu kommen.

Das zweite Gesetz verbietet es den USA künftig, Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse an die Hongkonger Polizei zu liefern. Beide Gesetze waren bereits in der vergangenen Woche mit breiter Zustimmung im US-Kongress verabschiedet worden. Trump hatte jedoch gezögert, die Regelungen mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen - vor allem aufgrund des durch den Handelskonflikt bereits angespannten Verhältnisses zu China.

Protest in Peking gegen US-Gesetze

Chinas und Hongkongs Regierungen hatten sich vehement gegen die von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Hongkong-Gesetze ausgesprochen. Ministerien in Peking und in der chinesischen Sonderverwaltungszone sprachen übereinstimmend von einer Einmischung der USA in innere Angelegenheiten. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums warf der US-Regierung "bösartige Intentionen" und ein "unverhohlenes Machtstreben" vor. Die US-Gesetze verstießen gegen internationales Recht.