Hongkong kommt nicht zur Ruhe: Nach der Verabschiedung des "Sicherheitsgesetzes" eskalierten nun Beratungen im Parlament. Die demokratische Opposition fürchtet um die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone.

Trotz massiver internationaler Kritik hat Chinas Volkskongress die Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong verabschiedet. In Hongkong sorgt das für Empörung. Im Regionalparlament wurden drei prodemokratische Abgeordnete des Saals verwiesen. Parlamentspräsident Andrew Leung unterbrach die Sitzung wenige Minuten nach ihrem Beginn und schloss einen Abgeordneten aus, der ein Schild mit einer sarkastischen Aufschrift in die Höhe gehalten hatte, die auf einen Peking-freundlichen Abgeordneten gemünzt war.

Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde zunächst ein zweiter Parlamentarier wegen Zwischenrufen des Saals verwiesen, anschließend ein Dritter. Er hatte ein Flasche mit brauner Flüssigkeit vor dem Podium des Parlamentspräsidenten entleert. Polizei und Feuerwehr mussten anrücken, berichtet die Zeitung "South China Morning Post".

"Gefürchteter Wendepunkt": Tamara Anthony, ARD Peking, zum Sicherheitsgesetz

tagesschau24 11:00 Uhr, 28.05.2020





5600 Euro Strafe

Anlass der Debatte war das Hymnen-Gesetz, das seit Mittwoch vom Hongkonger Parlament in der zweiten Lesung besprochen wurde. Dabei geht es darum, einen Missbrauch der chinesischen Nationalhymne unter Strafe zu stellen. Der Gesetzentwurf, der bereits im vergangenen Jahr vorgelegt wurde, sieht vor, dass Beleidigungen oder der Einsatz der Hymne "Marsch der Freiwilligen" für kommerzielle Zwecke künftig mit bis zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 50.000 Hongkong-Dollar (etwa 5600 Euro) geahndet werden können.

Die prodemokratischen Abgeordneten hätten mit allen Mitteln versuchen wollen zu verhindern, dass das Hymnen-Gesetz vom Parlament, "das im Grunde von der chinesischen Kommunistischen Partei kontrolliert wird", verabschiedet werde, sagte Eddie Chu, der erste der drei betroffenen Abgeordneten. "Das Gesetz ist nur ein weiterer Weg, Druck auf die Menschen in Hongkong auszuüben."

"Sicherheitsgesetz" durchgewunken

Die prodemokratische Opposition sieht sowohl das geplante Hymnen-Gesetz als auch das vom Nationalen Volkskongress in Peking gebilligte Hongkonger "Sicherheitsgesetz" als Angriff auf die Autonomie der Sonderverwaltungszone. Zum Abschluss ihrer Jahrestagung beauftragten die Abgeordneten den Ständigen Ausschuss des Parlaments, das Gesetz in Chinas Sonderverwaltungsregion zu erlassen.

Vergangene Woche hatte Chinas Regierungschef Li Keqiang neue Gesetze und "Durchsetzungsmechanismen" zur Wahrung der nationalen Sicherheit in Hongkong angekündigt. Demnach könnten chinesische Polizei und Geheimdienste mit weitreichenden Befugnissen nach Hongkong verlegt werden. Das Vorhaben wäre der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie, wo es über Monate starke china-kritische Demonstrationen gab.

Ministerpräsident Keqiang verteidigte die Pläne. Das Gesetz diene der "beständigen Umsetzung" des Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme", nach dem die chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert wird. Das Gesetz werde langfristig Stabilität und Wohlstand in Hongkong sichern, sagte er. Im Vorfeld der Abstimmung verbot sich die kommunistische Führung jegliche Einmischung. Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, drohte mit Konsequenzen. "Hongkong ist eine Sonderverwaltungsregion Chinas und für die Wahrung der nationalen Sicherheit ist die Zentralregierung verantwortlich", sagte er.

Aktivisten fürchten um Grundrechte

Das "Sicherheitsgesetz" richtet sich gegen Aktivitäten in Hongkong, die als subversiv, separatistisch oder terroristisch eingestuft werden. Das pro-demokratische Lager in Hongkong sieht darin das Ende der politischen Selbstbestimmtheit der früheren britischen Kronkolonie, sagt der pro-demokratische Politiker und Aktivist Kalvin Ho. "Wir wollen Demokratie und Freiheit für Hongkong, so wie es in unserer Verfassung steht. Dort steht, dass die Bürger Hongkongs das allgemeine, direkte Wahlrecht bekommen sollen." Doch nachdem die Stadt vor 20 Jahren an China übergeben worden sei, habe es in dieser Angelegenheit keinerlei Fortschritt gegeben.

"Stattdessen sehen wir, wie die Kommunistische Partei Chinas immer drastischer versucht, die Menschen in Hongkong zu unterdrücken. Wir wollen aber unsere Rechte und Freiheiten schützen. Und wir wollen Hongkong schützen! Wir wollen nicht, dass Hongkong zu China wird", sagte Ho vor der Abstimmung.

Auch gestern Abend kam es in Hongkong wieder zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das drohende Gesetz hat den Protest in Hongkong neu entfacht. Die Demokratie-Bewegung fürchtet auch, dass künftig chinesische Sicherheitsorgane in Hongkong eingesetzt werden sollen, um die neuen Vorschriften durchzusetzen.

Mit Informationen von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking