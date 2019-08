Unpünktliche Flüge sind in China nicht selten, doch dieser Fall ist besonders: Zweimal hatte ein Flugzeug sein Ziel fast erreicht - und landete dann mit 17 Stunden Verspätung wieder da, wo es gestartet war.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Stundenlange Verspätungen und Flugausfälle gehören in China zum Alltag. Doch der Fall, der sich bei der Fluggesellschaft China Eastern (Flugnummer MU5331) Anfang der Woche ereignet hat, ist selbst für chinesische Verhältnisse außergewöhnlich.

Am frühen Montagmorgen um kurz nach 2:00 Uhr hob der Airbus A330 vom Flughafen Shanghai-Hongqiao ab - bereits mit einer Verspätung von mehr als fünf Stunden. Kurz vor Peking musste das Flugzeug mit 250 Passagieren an Bord umdrehen und zurück nach Shanghai fliegen. Grund war ein heftiges Gewitter am Zielort.

Korridore oft überlastet

Sechs Stunden nach der Landung in Shanghai startete das Flugzeug noch einmal in Richtung Peking - konnte dort aber wegen eines weiteren Gewitters wieder nicht landen. Es musste erneut umdrehen und zurückfliegen. Am Montagnachmittag um ca. 14:30 Uhr landete die Maschine ein zweites Mal in Shanghai. Mehr als 17 Stunden nach der geplanten Abflugzeit befanden sich die Fluggäste wieder am Ursprungs-Flughafen.

Chinesische Fluggesellschaften gehören zu unpünktlichsten der Welt. Neben Wetterextremen ist ein weiterer Grund, dass der Luftraum vom Militär kontrolliert wird. Verkehrsflugzeuge dürfen nur in bestimmten Korridoren fliegen, diese sind oft überlastet. Anders als in Europa gibt es in China so gut wie nie Entschädigungen bei Verspätungen und Flugausfällen.