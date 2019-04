Deutscher Fußball in China "Blonder Bomber" auf Werbetour

Die Klubs der Bundesliga weiten ihren Fokus auf China aus: Die Begeisterung für deutschen Fußball soll auch bei den Chinesen ankommen - und das funktioniert am besten mit berühmten Altstars.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Es ist seine erste Reise aufs chinesischer Festland. Jürgen Klinsmann wirkt überrascht, wie viele Fans an diesem Abend in das Restaurant nach Peking gekommen sind, das "Brotzeit" heißt und regelmäßig deutschen Fußball überträgt.

Einen eigenen Spitznamen hat Klinsmann in China bereits: "Der Blonde Bomber" trifft Fußballfans in China, um die Bundesliga noch bekannter zu machen. "Für mich ist es einfach spannend, so eine Reise zu unternehmen, um auch selbst zu erfahren: was passiert alles in diesem neuen Markt China?", sagt er. Viele Bundesligisten hätten mittlerweile Büros in China eröffnet, machten Vorbereitungstourneen oder kämen nach der Saison herüber und machen Freundschaftsspiele, um einfach ihre Marke präsent zu machen.

Tradition, Wettbewerbsfähigkeit, Glaubwürdigkeit

Ende März eröffnete die Deutsche Fußball Liga (DFL) ein eigenes Büro in Peking, um den Dialog mit chinesischen Partnern und Fans zu verbessern. Sechs Bundesligavereine sind bereits in China vertreten, darunter Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Klinsmann glaubt, dass die Stärke der Bundesliga ihre Tradition, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Glaubwürdigkeit sei - und das schon seit Jahrzehnten. Und weil eine Infrastruktur da sei, die weltweit ein hohes Ansehen genieße, ergänzt er.

DLF eröffnet Repräsentanz in Peking

Klinsmann ist nur der Anfang

Aber wenn es um Sponsoren, Fernsehrechte und die Gunst der chinesischen Fans geht, befindet sich die Bundesliga im Wettbewerb mit den anderen großen Ligen. In Chinas Staatsmedien wird über die Premier League mit Abstand am meisten berichtet, an zweiter Stelle folgt die spanische La Liga. Erst danach kommt die Bundesliga.

An diesem Abend sind aber vor allem eingefleischte Deutschland-Fans gekommen. Yu Yang trägt ein Klinsmann-Nationaltrikot von 1996. Damals habe er alle Spiele geschaut. "Damals ist er mit Deutschland Europameister geworden. Ich war noch klein, aber sein Spirit hat mich beeindruckt. Ich mag ihn und ich mag Deutschland."

Klinsmann soll nur der Anfang sein. Im Rahmen einer "Bundesliga Legends Tour" sollen demnächst noch weitere frühere Bundesliga-Stars nach China kommen. Für die DFL ist Peking das dritte Auslandsbüro - nach Singapur und New York.

Axel Dorloff, ARD Peking

Axel Dorloff, ARD Peking

15.04.2019 08:01 Uhr