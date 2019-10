Mehr als eine Million Menschen haben auf Chiles Straßen umfassende Reformen und den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Nun reagiert dieser und kündigt eine Regierungsumbildung an. Auch den Ausnahmezustand will er aufheben.

Nach den regierungskritischen Massenprotesten für tiefgreifende Sozialreformen in Chile hat Präsident Sebastián Piñera eine umfassende Regierungsumbildung angekündigt. Er habe alle Minister seiner Regierung zum Rücktritt aufgefordert, verkündete er bei einer Ansprache im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Santiago. Er sagte, er wolle ein neues Kabinett aufstellen, "um diesen neuen Forderungen zu begegnen und uns der neuen Zeiten anzunehmen."

Zudem kündigte er an, in der Nacht zum Montag den Ausnahmezustand im ganzen Land aufzuheben, "wenn die Umstände es erlauben". Zuvor hatte die Armee bereits die Ausgangssperre aufgehoben, die am 19. Oktober nach schweren Unruhen verhängt worden war.

Massenprotest für Reformen

Am Freitag hatte es in Santiago und mehreren chilenischen Städten regierungskritische Demonstrationen mit insgesamt mehr als einer Million Teilnehmern gegeben. Gewerkschaften und Sozialorganisationen hatten zu der größten Demonstration in der Geschichte des Landes aufgerufen. Dieses Ziel haben sie nach Einschätzung von Beobachtern wohl auch erreicht. In Santiago marschierten die Demonstranten ohne Zwischenfälle am Regierungsgebäude vorbei, wo sie Piñera zum Rücktritt aufforderten und Wirtschaftsreformen verlangten.

19 Tote seit Protestbeginn

Die Protestwelle hatte sich vor gut einer Woche an der Erhöhung der Preise für U-Bahn-Fahrkarten in Santiago um umgerechnet vier Euro-Cent entzündet. Sie weitete sich rasch auf das ganze Land aus - mit Forderungen, die weit über die ursprünglich beanstandeten Fahrpreise hinausgingen, von höheren Löhnen und Renten über eine Senkung der Medikamentenpreise bis zur Verfassungsreform. Seit dem Beginn der Proteste wurden 19 Menschen getötet. Darüber hinaus gab es nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte mehr als 580 Verletzte.