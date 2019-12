Bei ihrem Flug zu einem Stützpunkt in der Antarktis ist eine chilenische Militärmaschine vom Radar verschwunden. An Bord waren 38 Menschen. Die chilenische Luftwaffe startete eine große Rettungsaktion.

Ein chilenisches Militärflugzeug mit 38 Menschen an Bord ist auf dem Flug in die Antarktis verschollen. Die C-130 Hercules mit 17 Besatzungsmitgliedern und 21 Passagieren startete in der im Süden gelegenen Stadt Punta Arenas in der Region Patagonien. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt zu der Maschine ab, wie die Luftwaffe mitteilte. Zu dem Zeitpunkt müsste sie irgendwo über dem Pazifik gewesen sein.

Ziel des Flugzeugs war der Antarktisstützpunkt Presidente Frei. Die Luftwaffe erklärte das Flugzeug als verunglückt. Im Fokus der Suche stehe die Rettung von möglichen Überlebenden.

Rettungsaktion gestartet

Drei Flugzeuge der chilenischen Luftwaffe starteten zur Suche der viermotorigen C-130, vier weitere Maschinen wurden in der Nacht zum Einsatz vorbereitet. Vier Schiffe steuerten den mutmaßlichen Unfallpunkt auf Drakestraße an, die die verschollene Maschine zum Zeitpunkt der Funkunterbrechung überflog. Die Wetterbedingungen seien gut gewesen, erklärte das Militär. Präsident Sebastián Piñera twitterte, er und die Minister für Verteidigung und Inneres verfolgten die Entwicklungen rund um das Flugzeug vom Luftwaffenhauptquartier aus.

Arbeiten an Pipeline geplant

Die C-130 transportierte Personal, das Wartungsarbeiten der schwimmenden Pipeline des chilenischen Antarktisstützpunktes verrichten sollte. An Bord befanden sich auch drei Heeresoffiziere, unter ihnen ein General, berichtete der Sender Radio "Bío Bío".

Der chilenische Stützpunkt Presidente Frei auf der King-George-Insel des antarktischen Süd-Shetland-Archipels wurde 2014 eingeweiht und kann bis zu 150 Menschen beherbergen. Die Basis empfängt im südlichen Sommer auch Touristen.

