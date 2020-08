In der Innenstadt von Chicago ist es in der Nacht zu Gewaltausbrüchen und Plünderungen gekommen. 100 Menschen wurden festgenommen, 13 Polizisten verletzt. Die Ursache für die Unruhen ist noch unklar.

In der US-Stadt Chicago ist es in der Nacht zu Montag zu schweren Zusammenstößen zwischen Bürgern und Polizeibeamten gekommen. In der Einkaufsstraße Magnificent Mile und in anderen Teilen der Innenstadt warfen Hunderte Menschen Schaufenster ein und plünderten Geschäfte.

Auf dem Nachrichtendienst Twitter wurden mehrere Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Autos in Schaufenster gefahren werden und Menschen in die Geschäfte eindringen.

Festnahmen und verletzte Polizisten

Polizeisprecher Tom Ahern berichtet auf Twitter von Schüssen auf die Polizisten, welche das Feuer erwidert hätten. Im Zuge der Ausschreitungen seien 100 Menschen festgenommen und 13 Polizisten verletzt worden. Wie viele Bürger verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Der Bus- und Zugverkehr in und um die Innenstadt von Chicago sei zwischenzeitlich eingestellt worden.

Die Unruhen hätten begonnen, nachdem eine Person am Tag zuvor im Viertel Englewood von der Polizei angeschossen worden sei, sagt der Chicagoer Polizeichef David Brown. Ob der Vorfall tatsächlich auch der Auslöser für die Unruhen war, die um kurz nach Mitternacht Ortszeit begannen, ist noch unklar.

Viele Geschäfte in der Innenstadt würden verwüstet. Die Folgen der Unruhen sind auf den Straßen deutlich zu sehen.

Bürgermeisterin: "Ein Angriff auf unsere Stadt"

Der Vorfall sei "kein organisierter Protest" gewesen, sondern "ein Vorfall reiner Kriminalität", äußerte sich Brown. Bis auf Weiteres werde es daher ein hohes Polizeiaufgebot in der Innenstadt geben. Der Zugang in die Innenstadt werde demnach zwischen 20 Uhr Uhr Abends und 6 Uhr morgens eingeschränkt.

"Wir werden nicht zulassen, dass unsere Stadt von Kriminellen und Bürgerwehren übernommen wird, egal wer sie sind und was sie tun", sagte Lori Lightfoot, Bürgermeisterin von Chicago. Sie nannte die Unruhen einen "Angriff auf unsere Stadt". Inzwischen haben die Aufräumarbeiten in den Straßen Chicagos begonnen.