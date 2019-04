Lori Lightfoot ist die erste afroamerikanische Frau, die zur Bürgermeisterin in Chicago gewählt wurde. Sie übernimmt eine Millionenmetropole, in der Korruption und Polizeigewalt zum Alltag gehören.

Erstmals in der Geschichte der Stadt Chicago ist mit Lori Lightfoot eine Afro-Amerikanerin zur Bürgermeisterin gewählt worden. Sie ist auch die erste offen homosexuelle Person, die an der Spitze der Großstadt steht. Die Juristin setzte sich gegen die 72 Jahre alte Toni Preckwinkle durch, wie die US-Medien berichteten. Lightfoot folgt damit auf den umstrittenen Rahm Emanuel, der nicht mehr angetreten war.

Die 56-Jährige hatte Wandel versprochen und damit schon in der vorangegangenen Runde die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Chicago ist die erste der drei größten Städte des Landes, die eine afroamerikanische Frau an der Spitze hat.

Lightfoot ist ehemalige Staatsanwältin

Ihrer Konkurrentin Preckwinkle war vorgehalten worden, falsche Entscheidungen im Kampf gegen Kriminalität und Vetternwirtschaft in der drittgrößten US-Stadt getroffen zu haben. Sie galt als Vertreterin des Establishments - was ihrem Wahlergebnis möglicherweise schadete.

Lightfoot ist eine ehemalige Staatsanwältin. Sie will die Waffengewalt und die grassierende Korruption in der 2,7-Millionen-Einwohner-Stadt eindämmen. Gleichzeitig setzt sie sich für bessere Lebensbedingungen in den mehrheitlich von Schwarzen bewohnten, heruntergekommen Vierteln im Süden und Westen der Stadt ein. Die sozialen Ungleichheiten sind in der Metropole im Norden der USA ein großes Problem.

Polizeireform in Sicht?

Lightfoot dürfte sich auch für Reformen bei der Polizei einsetzen. Sie hatte in der Vergangenheit unter anderem ein Gremium zur Reform der Polizei geleitet, nachdem ein schwarzer Jugendlicher von einem weißen Polizisten erschossen worden war.

Chicago gehört zu den Städten der USA mit den größten Problemen: Gewalt, Machtmissbrauch bei der Polizei, Abwanderung und wachsende Schulden sind einige der Themen.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington.