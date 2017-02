Hunderte Flüchtlinge haben nach Behördenangaben die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Etwa 500 Menschen sei es gelungen, den Grenzzaun zu überwinden, teilten die Rettungskräfte mit. Nach Polizeiangaben gibt es mehrere Verletzte.

Örtliche Fernsehsender zeigten Bilder von zahlreichen Migranten, die freudig tanzend durch die Straßen von Ceuta liefen. Das spanische Rote Kreuz teilte mit, in den Verwaltungszentren der Exklave würden etwa 400 Menschen medizinisch betreut.

Erschöpft kommen die Flüchtlinge im Aufnahmezentrum von Ceuta an.

Immer wieder versuchen afrikanische Flüchtlinge, auf das Gelände - und damit auf europäisches Gebiet - zu kommen. In Marokko gibt es zwei spanische Exklaven - neben Ceuta noch Melilla. Beide haben die einzigen EU-Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Grenzanlagen bestehen aus je zwei Zäunen, die sechs Meter hoch sind. Dazwischen liegt ein Netz aus Stahlkabeln, das ein Vordringen auf das Gelände zusätzlich erschwert.

Zuletzt Flüchtlingsanstürme im Dezember und Januar

In den vergangenen Monaten hatte es zwei größere Anstürme auf Ceuta gegeben. Am 9. Dezember war es 400 Migranten gelungen, auf das Gelände zu kommen. Am Neujahrstag versuchten mehr als 1000 Menschen, die Absperrungen zu überwinden. Sie wurden von Sicherheitskräften zurückgedrängt.

Menschenrechtsorganisationen fordern immer wieder von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union, Druck auf Spanien auszuüben, damit Flüchtlinge einen Asylantrag stellen können.

