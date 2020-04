Der britische Premier Boris Johnson lobt seinen Optimismus, Gesundheitsminister Matt Hancock verehrt ihn als "Inspiration für alle": Captain Tom, der mit seinem Rollator Spenden sammelte, wird 100 Jahre alt.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Die Briten verneigen sich vor ihrem neuen Nationalhelden. Und jetzt ist Captain Tom auch noch Gipfelstürmer. Am vergangenen Wochenende setzte sich Tom Moore mit "You’ll never walk alone" an die Spitze der britischen Charts. Es ist der älteste Interpret, der jemals dort stand.

Seit Tagen schon ziert Captain Tom garagengroße Wandgemälde ebenso wie die Titelseiten der Zeitungen. Mehr als 125.000 Glückwunschkarten aus der ganzen Welt haben ihn bereits erreicht. Sie bedecken den gesamten Boden einer Schulaula in seiner Nähe, 150 Freiwillige sortieren sie.

Der Mutmacher

Captain Tom, der Veteran, der im Zweiten Weltkrieg unter anderem als Offizier in Indien und Burma diente, macht allen Mut: Es wird auch wieder bessere Tage geben, und wie es im Song heißt: "Die Sonne wird wieder scheinen, wir müssen da nicht allein durch".

30 Millionen Pfund Spenden

Als Captain Tom vor gut drei Wochen mit den Rollator-Runden in seinem Hinterhof startete, da wollte er eigentlich nur 1000 Pfund für den britischen Gesundheitsdienst NHS zusammenbringen. Rund 30 Millionen sind es inzwischen geworden.

Der Postdienst Royal Mail druckt seit Tagen einen eigenen Glückwunsch auf hunderttausende Briefkästen. Das Bahnunternehmen Great Western Railway benennt einen neuen Hochgeschwindigkeitszug, der heute in Dienst gestellt wird, nach Tom Moore. Die Royal Air Force wird zum Geburtstag mit einer Flugstaffel das Haus des Hundertjährigen in Bedfordshire nördlich von London überfliegen.

Zu seinem heutigen 100. Geburtstag würdigt der britische Postdienst Royal Mail den Weltkriegsveteranen und Spendensammler Tom Moore mit einem Sonderstempel.

Eine große Geburtstagsparty wird es natürlich nicht geben. Wir werden nur etwas im kleinen Kreis machen, sagt Captain Tom. Und man werde auch ordentlich auf den Abstand zueinander achten. Aber ganz unverdrossen hofft Captain Tom: Wenn sich erstmal alles geklärt hat, dann gibt es vielleicht auch eine größere Party.