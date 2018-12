Die USA wollen ihren gestorbenen Ex-Präsidenten Bush mit einem nationalen Trauertag würdigen. Sein Leichnam soll in der Air Force One nach Washington geholt werden. Von Montag an können Bürger dort Abschied nehmen.

Die meisten US-Amerikaner erfuhren die Nachricht vom Tod des früheren Präsidenten George Herbert Walker Bush erst am Samstagmorgen. Doch die Trauer um den Verlust des republikanischen Staatsmanns erfasste schnell das ganze Land.

Allen voran erklärte Bushs Sohn George Walker Bush, der von 2001 bis 2009 das Amt des US-Präsidenten innehatte, er sei der beste Vater gewesen, den man sich als Sohn oder Tochter habe wünschen können. Die gesamte Familie sei zutiefst dankbar für dessen Leben.

Vor dem Haus der Familie Bush in der texanischen Stadt Houston legten US-Bürger Blumen nieder und hielten zum Gedenken inne.

Bürger können im Kapitol Abschied nehmen

Der amtierende US-Präsident Donald Trump erfuhr noch in der Nacht beim G20-Gipfel von Bushs Tod. Er ordnete an, alle US-Flaggen über dem Weißen Haus und an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast zu setzen.

Trump kündigte an, der Leichnam solle als Geste einer besonderen Ehrung von der Air Force One aus Texas nach Washington überführt werden.

Dort soll er von Montag an im Kapitol aufgebahrt werden. Wie der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, und die Vorsitzende der Demokraten, Nancy Pelosi gemeinsam mitteilten, ist dort für Montagabend eine Trauerzeremonie beider Kammern des US-Parlaments geplant. Danach können US-Bürger bis Mittwoch Abschied von Bush nehmen.

Ein US-Bürger nimmt mit einem Kniefall Abschied von dem verstorbenen Präsidenten George H.W. Bush.

Nationaler Trauertag am Mittwoch

Trump hat den Mittwoch zum nationalen Trauertag erklärt, an dem Bundesbehörden geschlossen bleiben sollen. Auch die Börsen in New York sollen an diesem Tag stillstehen.

In der kommenden Woche soll außerdem eine Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington stattfinden, an der sowohl Amtsinhaber Trump als auch First Lady Melania Trump teilnehmen wollen.

Seine letzte Ruhe soll Bush auf dem Gelände der Präsidenten-Bibliothek finden. Er soll dort an der Seite seiner im April gestorbenen Frau Barbara Bush beigesetzt werden.

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Korrespondent in Washington.

George Bush im Alter von 94 Jahren gestorben

