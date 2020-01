Die verheerenden Buschbrände in Australien treiben Tausende Bewohner und Touristen in die Flucht. Experten gehen davon aus, dass Millionen Tiere im Inferno gestorben sind. Am Wochenende drohen neue Feuer.

Tausende Menschen sind auf der Flucht, ganze Städte müssen evakuiert werden. Wegen der anhaltenden Buschbränden im Südosten Australiens wurde für die Bundesstaaten New South Wales und Victoria der Notstand verhängt. In New South Wales ist es bereits das dritte Mal in dieser Brandsaison, in Victoria zum ersten Mal in der Geschichte des Bundesstaates. Die Behörden evakuieren einen 300 Kilometer langen Küstenstreifen im Südosten des Landes. New South Wales' Regierungschefin Gladis Berejiklian erklärte: "Es gibt noch ein Zeitfenster zur Flucht."

SCHWERPUNKT: "Rette sich, wer kann!" - Notstand durch Brände in Australien

03.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/ts24/schwerpunkt/video-640993~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Militär unterstützt Evakuierung

In den betroffenen Gebieten werfen Militärflugzeuge Satellitentelefone, Wasser und Not-Rationen ab. Im Urlaubsort Mallancoota startete die australische Marine eine Rettungsaktion für Hunderte von den Bränden eingekesselte Menschen. Sie harren dort bereits seit Silvester am Strand aus. Die Buschfeuer wüten seit Oktober vergangenen Jahres. Bisher kamen mindestens 19 Menschen ums Leben.

Angst vor neuen Bränden

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gefahrenlage zuspitzt. Am Wochenende werden Temperaturen bis zu 46 Grad erwartet. Experten befürchten, Blitze und heiße Winde könnten weitere Feuer entfachen, die bestehenden Brandherde vergrößern. Zurzeit wüten in New South Wales und Victoria fast 200 Feuer - landesweit sind es mehr als 300.

Millionen Tiere starben im Inferno

Für die Tierwelt sind die Brände sehr verheerend. Forscher der Universität Sydney ermittelten mit Hilfe von älteren Zahlen des WWF zum Thema Landrodung, welche Folgen die Brände für die Flora und Fauna von New South Wales haben könnten.

Die in dem Bundesstaat mittlerweile zerstörte Landesfläche ist größer als die Belgiens. Nach Angaben der Uni ergebe eine konservative Schätzung, dass bereits jetzt 480 Millionen Säugetiere, Reptilien und Vögel verendet sein könnten.

Brände werden zum Politikum

Die Brandherde werden in Australien zunehmend zum Politikum. Premierminister Scott Morrison, räumte zwar bereits ein, dass der Klimawandel ein Faktor für die Brände sei, erklärte jedoch die Naturschutz-Maßnahmen seiner Regierung für ausreichend. Morrison gilt als Kohle-Förderer und wurde bei seinem Besuch im Krisengebiet am Donnerstag in Cobargo beschimpft.

Folgen für Tourismus und Tennis

Die Brände belasten auch zunehmend das Tourismusgeschäft. Wie der australische Hotellerieverband bekannt gab, seien die Gästezahlen im Dezember bereits um zehn Prozent eingebrochen.

Durch die Brandherde musste außerdem ein Tennistunier von Australiens Hauptstadt Canberra nach Berdigo verlegt werden. Davon betroffen sind auch die deutschen Tennis-Profis Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer. Die Veranstalter erklärten, das Wohl der Spieler, Fans und Mitarbeiter habe zu jeder Zeit "höchste Priorität". Grund für die Tunierverlegung sind die Rauchschwaden der Brände. Der Rauch ist in der Hauptstadt so stark, dass einige Menschen bereits innerhalb von Gebäuden Schutzmasken tragen.