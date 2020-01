In der chinesischen Stadt Xining ist ein Bus in ein abgesacktes Stück Straße gestürzt. Mindestens sechs Menschen starben, vier werden noch vermisst. Der Krater hatte sich plötzlich an einer Bushaltestelle geöffnet.

Beim Einsturz einer Straße im Nordwesten Chinas sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Vier würden vermisst, teilten die Behörden mit. Zudem gab es 16 Verletzte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Demnach ereignete sich das Unglück bereits am Montag in der Stadt Xining, nachdem an einer Bushaltestelle plötzlich Teile der Fahrbahn und des Gehweges weggebrochen waren. Auf einem vom Fernsehsender CGTN veröffentlichten Video war zu erkennen, wie ein Bus in den entstandenen Krater stürzte, worauf es zu einer Explosion kam. Auch mehrere Passanten verschwanden in dem Erdloch, das einen Durchmesser von etwa zehn Metern hatte.

Folgen des beschleunigten Ausbaus der Infrastruktur?

Die Rettungsarbeiten dauern an. Die Ursache des Unglücks wist bislang unklar. Xining ist die Hauptstadt der Provinz Qinghai, einer der ärmsten Chinas. Sie liegt auf der Tibet-Hochebene.

Ähnliche Unfälle gibt es in China immer wieder. Der beschleunigte Bau von Straßen, Tunneln, Brücken und anderer Infrastruktur führt häufig zu Einbußen bei der Sicherheit. Die Folge sind teils tödliche Arbeits- und Industrieunfälle. Auch der jahrelang kaum regulierte Bergbau hat in vielen Gegenden zu Instabilität des Bodens geführt.

Im vergangenen Februar waren in der südchinesischen Stadt Foshan zehn Menschen ums Leben gekommen, nachdem eine achtspurige Straße auf einer Fläche von der Größe zweier Basketballfelder zusammengebrochen war.