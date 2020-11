Die Bundeswehr beendet ihre ständige Präsenz in Kundus und zieht die restlichen Soldatinnen und Soldaten ab. Das bestätigt das Einsatzführungskommando dem ARD-Hauptstadtstudio. Ganz aufgegeben wird das Camp aber nicht.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist eine Ära, die im nordafghanischen Kundus zu Ende geht: Sämtliche der zuletzt noch rund 100 verbliebenen Bundeswehr-Soldaten sind nun ausgeflogen, eine dauerhafte deutsche Militärpräsenz wird es dort nun nicht mehr geben.

Camp Pamir, so nennt sich das Bundeswehrcamp in Kundus, das an ein afghanisches Feldlager angedockt ist. Das Camp soll aber nicht vollkommen aufgegeben werden: Um die einheimischen Sicherheitskräfte weiter beraten zu können, sollen die Deutschen jeweils bei Bedarf per Helikopter eingeflogen werden. Das bestätigt ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam dem ARD-Hauptstadtstudio. "Fly to advise" - "Fliegen, um zu beraten" so wird diese Praxis im Bundeswehrjargon genannt.

Wichtigster und gefährlichster Standort

Kundus galt jahrelang als einer der wichtigsten, aber auch gefährlichsten Standorte der Deutschen in Nordafghanistan. In den Jahren 2009/2010 etwa wurden Bundeswehr-Soldaten hier fast täglich in Gefechte mit den Taliban verwickelt. 2013 dann erfolgte der Abzug aus dem Feldlager Kundus. Trotzdem blieben die Deutschen dort dauerhaft präsent - bis heute.

Die Entscheidung, auch das Camp Pamir aufzugeben, traf die NATO bereits im Spätsommer. Mit der von Präsident Donald Trump verkündeten Verringerung der US-Truppen in Afghanistan auf 2500 Soldaten bis Mitte Januar hängt sie also nicht zusammen.