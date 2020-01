Aus dem Irak nach Jordanien und Kuwait: Die Bundeswehr will vorläufig einen Teil der Soldatinnen und Soldaten verlegen. Darüber informierten Verteidigungs- und Außenministerium am späten Abend den Bundestag.

Von Christian Feld und Kristin Schwietzer, ARD-Hauptstadtstudio Berlin

Es war ihre erste große Auslandsreise als Verteidigungsministerin. Im August 2018 reiste Annegret Kramp-Karrenbauer nach Jordanien und in den Irak zu den deutschen Soldatinnen und Soldaten, die dort Teil der internationalen Anti-IS-Koalition sind. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Deutschland in der GroKo noch intensiv über die Zukunft dieses Bundeswehr-Einsatzes gerungen. In ihren politischen Gesprächen im Irak hörte Kramp-Karrenbauer immer wieder die Bitte an die Deutschen, doch im Land zu bleiben.

Am Ende kam die Mandatsverlängerung. Trotzdem verlässt jetzt ein Teil des deutschen Kontingentes zumindest zeitweise den Irak. Am späten Abend informierten die Verteidigungsministerin und Außenminister Heiko Maas den Bundestag über die geplante Verlegung. In dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, das deutsche Kontingent im Irak solle 'vorrübergehend ausgedünnt" werden.

Außenminister Maas: „Unter allen Umständen einen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern“

tagesthemen 23:15 Uhr, 06.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-642475~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Verlegung nach Jordanien und Kuwait

Das gelte insbesondere für zwei Standorte. Im Hauptquartier des Einsatzes "Operation Inherent Resolve" in Bagdad sind nur sehr wenige deutsche Soldaten eingesetzt. In Tadschi sind es 27, die dort irakische Kräfte ausbilden. Zu den beiden Standorten heißt es im Schreiben: "Die dort eingesetzten Soldaten werden zeitnah nach Jordanien und Kuwait verlegt werden". Vom jordanischen Luftwaffen-Stützpunkt Al-Azraq starten deutsche Aufklärungstornados. Nach Kuwait könnte das Hauptquartier teilweise umziehen. Der Standort Erbil im vergleichsweise ruhigen kurdischen Nordirak wird in der Unterrichtung nicht erwähnt. Hier sind gut 90 Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA hatte das irakische Parlament dafür gestimmt, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen sollen. Im Gespräch mit den tagesthemen sagte Außenminister Maas: "Ich glaube, dass - wenn das geschieht - die Instabilität des Irak noch größer wird, der IS zurückkommt." Die endgültige Entscheidung trifft die irakische Regierung, die an das Parlamentsvotum nicht gebunden ist. Die Bundesregierung will in Gesprächen mit der irakischen Seite klären, wie diese das künftige Verhältnis zur internationalen Anti-IS-Koalition gestalten wolle.

Bundesregierung will Entscheidung des Irak respektieren

"Selbstverständlich werden wir jede souveräne Entscheidung der irakischen Regierung respektieren", schreiben die deutschen Minister. Und: "Wir sind grundsätzlich bereit, unsere bewährte Unterstützung in einem international koordinierten Rahmen weiterzuführen, sofern dies durch den Irak gewünscht ist und die Lage es erlaubt."

Es handelt also nicht um eine endgültige Verlegung aus dem Irak: "Wenn die Ausbildung wieder aufgenommen werden soll, können diese Kräfte zurückverlegt werden". Sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Maas hatten in den vergangenen Tagen betont, dass sie den Kampf gegen den IS im Irak für sinnvoll halten.