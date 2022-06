Zehn Jahre nach Abzug Bundeswehr soll nach Bosnien und Herzegowina Stand: 15.06.2022 13:51 Uhr

Vor zehn Jahren zog sich die Bundeswehr aus dem Einsatz in Bosnien und Herzegowina zurück. Nun will das Bundeskabinett wieder Soldatinnen und -Soldaten in das Land entsenden. Zustimmen muss noch der Bundestag.

Die Bundeswehr soll künftig wieder an einer europäischen Militäroperation in Bosnien und Herzegowina teilnehmen. Das Bundeskabinett hat dazu einen Entwurf auf den parlamentarischen Weg gebracht.

Stimmt der Bundestag dem Einsatz zu, sollen im August erst mal 25 Soldatinnen und Soldaten in das Land am Balkan verlegt werden. Danach sollen bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten in Bosnien und Herzegowina eingesetzt werden können. Das Mandat soll bis Ende Juni 2023 gelten. An der europäischen Mission sind aktuell etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 20 Staaten beteiligt.

Spannungen im geteilten Bosnien und Herzegowina

Der europäische Einsatz mit dem Titel "Eufor Althea" folgte einst auf die NATO-Mission "Stabilisation Force" in Bosnien und Herzegowina. Ziel von "Eufor Althea" ist es, in dem Land für Sicherheit zu sorgen und die Einhaltung des Dayton-Abkommens von 1995 zu unterstützen.

Spannungen in Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina ist ein Nachfolgestaat der ehemaligen Republik Jugoslawien. 1992 gab es ein Referendum, in dem sich mehr als 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Unabhängigkeit aussprachen. Dann brach ein Krieg aus, der bis 1995 andauerte. Die Intervention der Vereinten Nationen und der NATO beendete den Konflikt.



Im November 1995 gaben die Kriegsparteien schließlich ihre Zustimmung zum Friedensabkommen von Dayton, das unter Beteiligung der Europäischen Union und der USA zustande kam. Die Verfassung des Landes ist in diesem Friedensabkommen festgelegt.



Seitdem besteht Bosnien und Herzegowina aus zwei autonomen Teilen: der Bosnisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republik (Republika Srpska). Dem Grenzdistrikt um die Stadt Brčko wurde ein Sonderstatus verliehen. Verbunden sind die Landesteile durch eine gemeinsame Zentralregierung, die jedoch nur eingeschränkte Befugnisse hat.

Erstmals war die Beteiligung an dem europäischen Einsatz 2004 vom Bundestag beschlossen worden. Auch damals sollten die deutschen Soldaten unter anderem einen Beitrag zur Stabilisierung des von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ethnischen und religiösen Gruppen gebeutelten Landes. Sie berieten zudem die bosnischen Streitkräfte. Im Jahr 2012 endete der Auslandseinsatz für die Bundeswehr.

Könnte sich Russland-Konflikt auf Westbalkan ausweiten?

Seit einiger Zeit gibt es Bestrebungen in der serbischen Teilrepublik in Bosnien, sich aus den gesamtstaatlichen Institutionen zurückzuziehen und auf eine Abspaltung hinzuarbeiten. Russlands Machthaber Wladimir Putin wird vorgeworfen, solche Bestrebungen zu unterstützen. Auch im benachbarten Serbien gibt es dafür große Sympathien.

Menschenrechtsorganisationen warnen bereits seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar vor einer Ausweitung des Konflikts auf den Westbalkan.