Wahl in Bulgarien Enges Rennen zwischen GERB und Protestpartei

Zum zweiten Mal binnen drei Monaten haben die Bulgaren ein neues Parlament gewählt. Nach ersten Prognosen liegt die bürgerliche GERB von Ex-Regierungschef Borissow knapp vorn - trotz Korruptionsvorwürfen. Eine Mehrheit hat sie aber nicht.

In Bulgarien hat die zweite Parlamentswahl binnen drei Monaten keinen klaren Sieger hervorgebracht. Die konservative Partei GERB des langjährigen Regierungschefs Bojko Borissow erhielt laut Nachwahlbefragungen mehrerer Institute mit 22,1 bis 23,5 Prozent zwar die meisten Stimmen. Die Anti-Establishment-Partei ITN ("Es gibt ein Volk") des populären Fernsehmoderators und Sängers Salwi Trifonow folgt demnach aber denkbar knapp mit 21,5 bis 22,3 Prozent auf Platz zwei.

"Es kann sich herausstellen, dass die Abstimmung im Ausland entscheidend für das Wahlergebnis sein wird", erläuterte der Meinungsforscher Parwan Simeonow von Gallup International. Abstimmen dürfen auch Bulgaren in 68 Ländern - von Neuseeland über die Türkei und EU-Staaten wie Deutschland und Österreich bis hin zu den USA. Diese Ergebnisse sollen nach Informationen des Staatsradios in Sofia am Montag bekannt werden.

Tiefe Spaltung des ärmsten EU-Landes

Die Sozialisten (Ex-KP) kämen den Prognosen zufolge auf 13,5 bis 15,1 Prozent. Auf Platz drei könnte es auch die konservativ-liberal-grüne Anti-Korruptions-Koalition Demokratisches Bulgarien DB schaffen. Ins Parlament in Sofia dürften wieder sechs politische Kräfte einziehen.

Das Ergebnis wirft ein Schlaglicht auf die tiefe Spaltung des ärmsten Landes in der Europäischen Union. Trotz Korruptionsvorwürfen hatte Borissows Partei beim letzten Votum im April gewonnen, scheiterte aber mit einer Regierungsbildung.

Zwei kleiner Parteien wollen ITN unterstützen

Auch dieses Mal gilt es unter Beobachtern als fraglich, ob GERB ein Kabinett stellen und damit die Übergangsregierung ablösen kann. Der Rivalin ITN werden größere Chancen zugetraut, da sie sich auf die Unterstützung von zwei kleinen Parteien verlassen kann, die sich den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben haben.

Bulgarien könnte nun vor wochenlangen Koalitionsgesprächen oder sogar einer weiteren Wahl stehen. Dies dürfte die Bemühungen des Landes ausbremsen, sich Gelder aus dem milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds zu sichern und den Staatshaushalt für 2022 zu verabschieden.