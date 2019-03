Sex zwischen Homosexuellen kann in Brunei künftig mit dem Tod durch Steinigung geahndet werden. Trotz internationaler Proteste verschärft das Sultanat seine Strafgesetzgebung. Auch Dieben drohen härte Strafen.

Wer in einer homosexuellen Beziehung lebt, dem drohten in Brunei bislang bis zu zehn Jahre Haft. Künftig müssen Homosexuelle dort um ihr Leben fürchten: Auf Beschluss der Regierung und mit Billigung des autoritär herrschenden Sultans gilt in Brunei vom 3. April an die Todesstrafe für Sex zwischen Männern oder zwischen Frauen. Öffentliche Züchtigungen mit dem Stock oder Steinigungen sind dann möglich.

Verschärft werden auch die Strafen für Diebstahl. Diebe müssen künftig damit rechnen, dass ihnen Hände und Beine amputiert werden. Auch Kinder sind von der Rechtsprechung betroffen.

Scharia-Gesetzgebung seit 2014

Grundlage ist die Scharia, die islamische Rechtsprechung. Der Sultan von Brunei, Hassanal Bolkiah, hatte das Scharia-Strafgesetzbuch 2014 eingeführt, um den Einfluss des Islams in der winzigen, ölreichen Monarchie auf der Insel Borneo zu stärken.

Bolkiah - einer der reichsten Monarchen der Welt - regiert seit 1967 in der ehemaligen britischen Kolonie. Auch der öffentliche Verkauf von Alkohol ist dort untersagt. Eine Bestrafung mit Peitschenhieben droht Menschen, die sich nicht an Einwanderungsregeln halten.

Amnesty International verurteilte die neue Gesetzgebung als "grausam" und appellierte an das Sultanat, auf solche "unmenschliche Strafen" zu verzichten. Das Auswärtige Amt empfiehlt in seinen Reisehinweisen allen Brunei-Besuchern, sich mit den neuen Vorschriften vertraut zu machen. "Einzelne Straftatbestände im Scharia-Recht betreffen auch Nicht-Muslime - insbesondere, wenn ein beteiligter Teil Muslim ist", ist dort zu lesen.