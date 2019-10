Brief von Trump an Erdogan "Seien Sie kein Idiot!"

US-Präsident Trump hat seinem türkischen Amtskollegen nach dessen Einmarsch in Nordsyrien einen kuriosen Brief geschrieben und Erdogan in drastischen Worten gedroht.

Von Torben Ostermann, ARD-Studio Washington

Der Brief ist bereits einige Tage alt. Unklar ist, ob er nun gezielt vom Weißen Haus veröffentlicht oder durchgesteckt wurde. In dem Schreiben vom 9. Oktober wendet sich US-Präsident Trump schriftlich an den türkischen Präsidenten Erdogan. Wenige Tage zuvor hatte Trump bekannt gegeben, dass er die verbliebenen US-Truppen aus Nordsyrien abziehen werde, kurze Zeit später begann der Einmarsch des türkischen Militärs.

In dem Brief fordert Trump Erdogan auf, mit ihm an einem guten Deal zu arbeiten. Dann droht Trump: Sie wollen doch nicht für den Tod Tausender Menschen verantwortlich sein, und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, die türkische Wirtschaft zerstört zu haben - ich bin aber bereit dazu.

Der kuriose Brief, den Trump an Erdogan schickte.

Trump heftig kritisiert

US-Präsident Trump wird für seine Entscheidung des Abzugs der Truppen von den Demokraten, aber auch den Republikanern heftig kritisiert und bemüht sich um Schadensbegrenzung.

Am Ende des kurzen Briefes wird Trump noch mal deutlich. Die Geschichte werde Erdogan als Teufel betrachten, sollten nun keine guten Dinge geschehen. Der US-Präsident schließt mit den Worten: Seien Sie kein harter Kerl, seien sie kein Idiot. Ich rufe Sie später an.