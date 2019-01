Theresa May hat das Parlament um ein Mandat für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen gebeten. Doch viele Abgeordnete wollen der Regierungschefin das Heft aus der Hand nehmen.

Zur Stunde diskutiert das britische Parlament über den weiteren Brexit-Fahrplan. Die britische Premierministerin Theresa May hat um ein Mandat für Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen mit der EU gebeten. Es sei klar, dass das Parlament mit der umstrittenen Backstop-Klausel nicht leben könne. Deshalb werde sie bei diesem und bei anderen Punkten neu verhandeln, sagte May. Die Backstop-Regelung soll verhindern, dass nach dem EU-Austritt eine harte Grenze zwischen dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland und der Republik Irland entsteht.

Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber, erteilte Neuverhandlung erneut eine Absage. "Der Vertrag liegt auf dem Tisch, der ist zu akzeptieren", sagte Weber. Das Abkommen sei lang verhandelt worden und "ein Kompromiss von vielen Interessen".

London müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar zu sagen, was die Briten in Sachen Brexit wollen, sagte May vor dem Parlament. "Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen", sagte sie.

Am Morgen lag ein gutes Dutzend Änderungsanträge vor. Die Vorschläge reichten von Nachverhandlungen zur schwierigen Irland-Frage bis hin zu einer Verschiebung des Austrittstermins. Doch eine sichere Mehrheit zeichnete sich für keinen der Anträge ab. Unklar war vor Beginn der Sitzung auch, welche Anträge Parlamentspräsident John Bercow für die Abstimmungen am Abend auswählen wird. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er den Antrag, hinter den sich die Regierung gestellt hatte, außen vor lässt.

Das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen war am 15. Januar mit überwältigender Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus abgelehnt worden. Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen. Doch die Angst wächst auf beiden Seiten, dass es zu einem ungeregelten Austritt kommen könnte.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärt, vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Er fordert eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritts. Es bestehe "keine Chance", dass die Regierung bis zu dem Termin sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Januar 2019 um 04:42 Uhr.