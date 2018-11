Gestern noch hatte Premierministerin May die Unterstützung ihres Kabinetts verkündet - nun hat ausgerechnet Brexit-Minister Raab seinen Rücktritt erklärt. Die oppositionelle Labour sieht bereits die Regierung auseinanderfallen.

Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab hat seinen Rücktritt erklärt. Mit gutem Gewissen könne er den mit der EU ausgehandelten Deal nicht mittragen, teilte er auf Twitter mit.

Raab begründete seinen Schritt unter anderem damit, dass er die für Irland getroffene Übereinkunft nicht unterstütze. Die Pläne von Premierministerin Theresa May gefährdeten die Integrität des Vereinigten Königreichs. "Ich kann keine unbefristete Notfallklausel akzeptieren." Zudem könne er die Bedingungen des Abkommens nicht mit den Versprechungen in Einklang bringen, die dem Land gemacht worden seien. Am Mittwochabend hatte das britische Kabinett grünes Licht für den Vertrag gegeben.

Raab gilt wie sein Vorgänger David Davis, für den er eine Zeit lang als Büroleiter arbeitete, als Brexit-Hardliner. Auch Davis war wegen großer Differenzen mit May über den geplanten EU-Austritt im Juli 2018 zurückgetreten.

Auch Staatssekretär legte Amt nieder

Kurz vor Raab war mit dem Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara der erste aus Mays Regierungsreihen zurückgetreten, ebenfalls aus Protest gegen die Brexit-Pläne. Der Tory-Politiker schrieb auf Twitter: "Die Menschen in Großbritannien verdienen Besseres."

Britische Medien hatten weitere Kandidaten benannt, die möglicherweise ihr Amt niederlegen könnten, etwa Handelsminister Liam Fox, Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt und Arbeitsministerin Esther McVey genannt.

Labour sieht Ende der May-Regierung

Nach dem Rücktritt Raabs sieht die britische Opposition Mays Regierung auseinanderfallen. Die Premierministerin verfüge über keine Autorität mehr. "Die sogenannte Einigung löst sich vor unseren Augen auf", sagt ein Labour-Vertreter.

Rücktritte nach Brexit-Deal

Jens-Peter Marquardt, ARD London

