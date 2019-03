Theresa Mays Brief mit der Bitte um einen Brexit-Aufschub ist nach Brüssel unterwegs. Unklar ist: Um wie viel Aufschub bittet sie die EU? Britische Medien berichten jetzt, es gehe nur um wenige Monate.

Die britische Premierministerin Theresa May wird offenbar nur einen kurzen Aufschub des Brexit-Termins beantragen. Das berichten britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach geht es um drei Monate.

Es sei zwar sinnvoll, dem britischen Parlament etwas mehr Zeit für eine Einigung zu geben, zitiert die BBC einen Beamten. Nach drei Jahren Warten hätten die Briten jedoch "genug davon, dass das Parlament keine Entscheidung trifft". May teile diese Frustration.

Mit dem laut der BBC angepeilten Aufschub bis Ende Juni erhofft sich May Zeit, um den von ihr in zähen Verhandlungen mit Brüssel erzielten Ausstiegsvertrag doch noch durch das britische Parlament zu bekommen. Er war dort bereits zwei Mal durchgefallen.

Brüssel wartet

In Brüssel wird ein von Mays Regierung angekündigter Brief erwartet, in dem sie um die Fristverlängerung für den eigentlich für den 29. März geplanten Brexit bittet. Einen Aufschub müssten die anderen 27 EU-Staaten einstimmig billigen. Sie verlangen dafür aber klare Lösungsvorschläge von London.

Bei dem morgen beginnenden EU-Gipfel rechnet Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht mit einer Entscheidung zum Brexit. Es könne sein, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten nächste Woche erneut treffen müssten, sagte Juncker am Mittwoch im Deutschlandfunk.