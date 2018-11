Im Streit um die Brexit-Pläne steigt der Druck auf Premierministerin May offenbar weiter. Laut einem Medienbericht drängt die nordirische Partei DUP auf ihre Ablösung. Kritik gibt es auch aus der eigenen Partei.

Turbulente Tage in Großbritannien: Nach mehreren Rücktritten aus dem Kabinett scheint das Brexit-Abkommen auf der Kippe zu stehen. Die britische Premierministerin Theresa May verteidigte den Deal zwar energisch, doch es ist unklar, wie sie dafür eine Mehrheit im Parlament erreichen will.

Druck bekommt sie laut einem Medienbericht auch von der DUP. Die konservative nordirische Partei drängt laut einem Bericht der Zeitung "Daily Telegraph" auf eine Ablösung Mays - und will andernfalls gegen die Brexit-Vereinbarung stimmen. May ist im Parlament auf die Stimmen der DUP angewiesen, die bereits am Mittwoch wegen der Sonderregelungen für Nordirland mit einem Bruch des Bündnisses gedroht hatte.

Julie Kurz, ARD London: "Nur 14 Prozent der Bevölkerung unterstützen den Brexit-Deal"

Widerstand aus den eigenen Reihen

Nicht nur von Seiten der DUP war May bei der Vorstellung des Brexit-Abkommens im Parlament heftiger Widerstand entgegengeschlagen. Auch aus der eigenen Fraktion wurde sie angegriffen. Nach der Vorstellung des Brexit-Abkommens waren mehrere Minister zurückgetreten. Brexit-Minister Dominic Raab, Arbeitsministerin Esther McVey, Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara und Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman legten ihre Posten nieder.

May selbst zeigte sich trotz des Gegenwindes überzeugt vom Brexit-Abkommen: "Ich glaube mit jeder Faser meines Seins, dass der Kurs, den ich vorgegeben habe, der richtige für unser Land und unser ganzes Volk ist", sagte sie bei einer Pressekonferenz. Ein von EU-Befürwortern gefordertes zweites Brexit-Referendum schloss May aus. Ans Aufgeben denke sie trotz der Rücktrittsforderungen nicht, betonte die Regierungschefin.

Misstrauensabstimung gegen May?

Das Unterhaus wird vermutlich erst im Dezember über das Abkommen abstimmen. Bis dahin könnte May noch eine Misstrauensabstimmung bevorstehen. Der einflussreiche Tory-Politiker Jacob Rees-Mogg sprach der Premierministerin sein Misstrauen aus. "Es wäre im Interesse der Partei und des Landes, wenn sie abtreten würde", sagte er.

Jacob Rees-Mogg will die Premierministerin stürzen

Damit die Abstimmung stattfindet, sind 48 entsprechende Briefe von Parlamentariern aus Mays Partei notwendig. Diese Zahl war Medien zufolge bereits seit Monaten beinahe erreicht. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor. Unklar ist, ob die Gruppe May wirklich stürzen kann. Sie braucht dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. November 2018 um 16:00 Uhr.