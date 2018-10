Parteitag der Tories Johnson greift May frontal an

Ex-Außenminister Johnson hat auf dem Parteitag der Tories die Brexit-Pläne von Premierministerin May scharf kritisiert und dazu aufgerufen, sie zu verwerfen. Die Delegierten feierten ihn dafür mit Ovationen.

Erneut hat der frühere Außenminister Boris Johnson die Brexit-Pläne von Premierministerin May scharf verurteilt. Auf dem Parteitag der Konservativen sagte er, die Pläne seien ein Betrug, eine Unverschämtheit der Verfassung gegenüber und eine Demütigung für das Vereinigte Königreich. Mit dem Plan würde das Land nicht die Kontrolle über seine Angelegenheiten wiedererlangen.

Die May-Pläne ließen das Land für künftige Generationen weiter unter der Herrschaft der EU. "Dies ist nicht Demokratie, dies in nicht das, wofür wir gestimmt haben.

Johnson rief die Delegierten offen dazu auf, die Pläne Mays zu verwerfen. Einen Rücktritt Mays verlangte er allerdings nicht. Ein solcher Beschluss käme aber einer Demütigung Mays gleich. Johnson rief stattdessen die Delegierten dazu auf, sich hinter May zu versammeln und sie zu ermutigen, ein Freihandelsabkommen mit der EU auszuhandeln.

Brüssel wolle ein Exempel statuieren

Johnson warf zugleich der EU vor, Großbritannien vorführen zu wollen. Was Brüssel in erster Linie wolle, sei, jedem anderen Land zu beweisen, "dass man die EU nicht verlassen kann ohne schwerwiegende politische und wirtschaftliche Folgen". Der Chequers-Plan zum Brexit zeige, dass das Vereinigte Königreich mit all seiner Macht und seinem internationalen Netzwerk und seiner würdevollen Parlamentsgeschichte schlussendlich nicht in der Lage war, über sich selbst zu bestimmen.

Die Delegierten feierten die rede Johnsons mit stehenden Ovationen. May wird am Mittwoch zum Parteitag sprechen.

Der frühere Außenminister hatte aus Protest gegen die Brexit-Pläne der Regierungschefin sein Amt aufgegeben und gilt als einer der schärfsten Kritiker Mays. Ihm werden seit langem Ambitionen auf ihr Amt nachgesagt.

Premierministerin May stellte am Rande des Parteitags ihre Pläne für die Einwanderungspolitik nach dem Brexit vor. Britische Medien werteten das als Ablenkungsmanöver.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. Oktober 2018 um 17:00 Uhr.