Brexit-Kompromiss Gibraltar wird Teil des Schengen-Raums

Diese Frage war 2020 in Sachen Brexit noch zu klären: Was passiert mit dem britischen Überseeterritorium Gibraltar? Die Regierungen in London und Madrid haben wenige Stunden vor Fristende einen Kompromiss gefunden.

Spanien und das Vereinigte Königreich haben sich auf eine Lösung für Gibraltar geeinigt. Die britische Exklave im Süden der Iberischen Halbinsel werde auch nach dem Brexit EU-Regeln unterliegen, teilte die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya mit. Dies umfasse auch die Zugehörigkeit zum Schengen-Raum. Damit werde vermieden, dass die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar ab dem 1. Januar zu einer undurchlässigen EU-Außengrenze werde.

Die nun zwischen Madrid und London erzielte Grundsatzeinigung müsse noch zwischen der EU und London vereinbart werden, sagte Gonzalez Laya.

Nicht Teil des Heiligabend-Deals

Gibraltar war nicht Teil des an Heiligabend erzielten Brexit-Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Die Regierungen in Madrid und London hatten seither über den Umgang mit der Grenze des britischen Überseegebiets verhandelt.

Konsequenz des Brexit ist damit also, dass sich Gibraltar enger an Spanien und die Europäische Union bindet. Beim Brexit-Referendum 2016 hatten 96 Prozent der 33.000 Einwohner Gibraltars für den Verbleib in der EU gestimmt.