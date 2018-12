EuGH-Gutachter Exit vom Brexit ist möglich

Einschätzung zum Schlussantrag des Generalanwalts

Der Schlussantrag des Generalanwalts ist ein klares Signal an das Vereinigte Königreich: Die Türe steht weiter offen, ein "Exit vom Brexit" ist einseitig möglich. Wichtig dabei: Laut Gutachten kommt es dabei nicht auf die Zustimmung des Europäischen Rates an. Die anderen Mitgliedsstaaten der EU können in dieser Frage also nicht mitreden.



Ein Staat, der zunächst die Austrittsabsicht erklärt hat, müsse auch die volle Kontrolle über die Möglichkeit haben, diese Absicht zu ändern und die Erklärung wieder zurückzunehmen. Allerdings gelte das nur, wenn mit dieser Möglichkeit kein Missbrauch betrieben werde. So will der Generalanwalt wohl ausschließen, dass anderen Staaten die Möglichkeit, den Austritt zu erklären und später wieder zurückzunehmen, taktisch einsetzen - etwa bei kontroversen Verhandlungen.



Das Gericht folgt zwar in der Mehrzahl der Fälle den Schlussanträgen. Es ist aber nicht daran gebunden. Das endgültige Urteil des EuGH könnte also auch anders aussehen.

Von Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsredaktion