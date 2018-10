Schon in etwa fünf Monaten will Großbritannien die EU verlassen. Doch "People's Vote" will das nicht hinnehmen. Mit einem großen Protestzug mitten durch London kämpft die Kampagne für ein zweites Brexit-Referendum.

Von Anne Demmer, ARD-Studio London

Aus allen Ecken des Landes reisen Menschen an, um an der großen Demo für ein zweites Referendum teilzunehmen. Unter anderen hat der Autor Ian McEwan Geld gespendet, um Busse zu finanzieren, die die Demonstranten nach London bringen. Auch der irische Musiker Bob Geldof hat sich dem Protest angeschlossen.

Auf Twitter wirbt Geldof in einem Video für den "People’s Vote March": "Weil sich das Parlament weigert das zu tun, was wir fordern. Wenn sie so viel Angst vor der Demokratie haben, dann müssen wir die Demokratie zum Parlament bringen. Leute aus New Castle, Sheffield, Liverpool, Manchester - kommt alle zur Demo."

"Die Menschen müssen das letzte Wort haben"

Um die Mittagszeit wird sich der bunte Protestzug durch die Stadt bewegen und vor dem Parlament enden. Auf der finalen Kundgebung wird auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprechen. Vorab erklärt der Labour-Politiker: "Die Regierung wird uns entweder ein schlechtes Abkommen oder noch schlimmer einen 'No Deal', einen Austritt ohne Abkommen, bringen." Beide Szenarien seien eine Million Meilen von dem entfernt, was versprochen wurde, so Khan. "Als Bürgermeister von London nehme ich die Demonstranten stolz in Empfang. Die Menschen müssen das letzte Wort haben."

Bereits Ende September gingen in London Menschen auf die Straße, um gegen einen Austritt aus der EU zu protestieren.

Doch Khans eigene Partei ist bei dem Thema tief gespalten. Parteichef Jeremy Corbyn steht einem zweiten Referendum skeptisch gegenüber. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten mittlerweile allerdings 86 Prozent aller Labour-Mitglieder ein zweites Referendum.

Diksussion um zweites Referendum - auch bei den Tories

Bei den Tories engagiert sich die konservative Brexit-Gegnerin Anna Soubry. Bei einer weiteren Abstimmung sollte laut Soubry zum einen über das finale Abkommen, aber auch grundsätzlich erneut über den Brexit abgestimmt werden. Der Verbleib in der EU sollte eine Option auf dem Stimmzettel sein.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte in der Vergangenheit allerdings immer wieder betont: "Eins ist klar: Diese Regierung wird niemals ein zweites Referendum akzeptieren. Die Briten haben für den Brexit gestimmt. Wir werden die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen."

Die Organisatoren des "People's Vote March" hoffen, dass es die größte, lauteste und wichtigste Demo seit dem Referendum 2016 werden wird. Die Veranstalter erwarten mehr als 100.000 Menschen bei bestem Demowetter. Die Sonne soll scheinen.

