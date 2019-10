Es gibt noch keinen Durchbruch, aber einen Hoffnungsschimmer: Die EU-Staaten haben grünes Licht für intensive Gespräche über ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien gegeben.

Das Ringen um ein Brexit-Abkommen in letzter Minute wird fortgesetzt: Die Europäische Union und Großbritannien kehren zurück an den Verhandlungstisch, teilte die EU mit. In den kommenden Tagen solle es intensivere Verhandlungen über einen Brexit-Deal geben.

Die 27 Chefdiplomaten der EU-Mitgliedsstaaten gaben dem Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, grünes Licht, über die neu vorgelegten britischen Vorschläge für ein Ausstiegsabkommen zu verhandeln. Barnier könne nun vor dem EU-Gipfel kommende Woche "intensive" Gespräche mit der britischen Seite beginnen, sagten zwei EU-Diplomaten.

Barnier betonte nach seinem einstündigen Gespräch mit dem britischen Brexit-Minister Steve Barclay, mit dem Brexit verhalte es sich wie mit dem Bergsteigen: "Du musst wachsam, entschlossen und geduldig sein."

Tusk: "Jede kleinste Chance nutzen"

Zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk angemahnt, jede noch so kleinste Chance müsse genutzt werden, um einen ungeordneten Brexit zu verhindern. "Zum ersten Mal" hätten der irische Ministerpräsident Leo Varadkar und der britische Premierminister Boris Johnson einen Weg hin zu einem Abkommen gesehen. Varadkar gab ihm "vielversprechende Signale", dass ein Brexit-Abkommen noch möglich sei, so Tusk.

Großbritannien soll die EU nach dem Willen der Londoner Regierung unter Premier Boris Johnson am 31. Oktober verlassen - notfalls auch ohne Abkommen.

Mit Informationen von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel