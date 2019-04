No Deal, Zollunion, neues Referendum - beim Brexit scheint noch immer alles und nichts möglich. Heute soll das Unterhaus erneut über Alternativvorschläge zu Mays Deal abstimmen. Die EU mahnt zur Eile.

Das Unterhaus unternimmt heute einen neuen Anlauf, um einen Ausweg aus der verfahrenen Brexit-Situation zu finden. Parlamentspräsident John Bercow wählt dazu aus acht Alternativvorschlägen jene aus, über die das Unterhaus noch am Abend entscheiden soll. Medienberichte gehen davon aus, dass Bercow drei bis vier Optionen zur Abstimmung zulassen wird.

Allerdings zeichnet sich bisher weiter keine Mehrheit für eine der Alternativen ab. Als aussichtsreichste Varianten gelten ein Verbleib Großbritanniens in einer Zollunion mit der EU und ein neues Referendum über den Brexit-Vertrag. Die Probeabstimmungen sind rechtlich nicht bindend, haben aber politisches Gewicht.

Premierministerin Theresa May könnte außerdem versuchen, ihren bereits dreimal abgelehnten Brexit-Deal am Dienstag oder Mittwoch erneut zur Abstimmung vorzulegen. Es könnte auch zu einer Stichwahl zwischen ihrem Vorschlag und dem Alternativplan mit den meisten Stimmen kommen.

Theresa May könnte ihren Deal erneut zur Abstimmung bringen - es wäre bereits der vierte Anlauf.

"Niemand weiß, wo es langgeht"

Der Zeitdruck ist enorm: Kommt das völlig zerstrittene Parlament nicht bald zu einer Einigung, drohen ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts - mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl Ende Mai als Folge.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte vom Unterhaus heute rasche Klarheit über die Pläne des Landes. "Eine Sphinx ist ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament", sagte er in Saarbrücken. "Und wir müssen diese Sphinx jetzt zum Reden bringen. Es reicht jetzt mit dem langen Schweigen." Juncker beklagte, dass in Sachen Brexit "niemand weiß, wo es langgeht". Die EU wisse, was das britische Parlament nicht wolle: "Was es aber will, haben wir bislang noch nicht in Erfahrung gebracht."

Bliebe Großbritannien über Mitte April hinaus Mitglied der Europäischen Union, so muss das Land nach Junckers Ansicht an den Europawahlen teilnehmen. Wenn es einen weiteren Aufschub des geplanten Brexits gebe, müsse das Vereinigte Königreich seine Bürger gemäß der bestehenden Verträge Ende Mai abstimmen lassen, sagte er. Ob er das persönlich wolle, sei eine andere Frage.

Bereits gestern hatte Juncker im italienischen Sender Rai 1 gesagt, man habe "viel Geduld mit unseren britischen Freunden" gehabt. Die Geduld sei aber bald "aufgebraucht". Großbritannien solle sich daher bald darauf einigen, welchen Weg es einschlagen wolle.

Auch über Petition wird beraten

Der Fraktionschef der konservativen Tories im Unterhaus, Julian Smith, sagte in einem BBC-Interview, ein "sanfterer Brexit" und eine weiterhin enge Anbindung an die EU seien inzwischen wohl "unvermeidbar". Smith kritisierte zudem den fehlenden Zusammenhalt im Kabinett. In der Geschichte Großbritanniens habe es noch nie so wenig Disziplin wie in Mays Kabinett gegeben.

Neben den Alternativvorschlägen zum Brexit soll im Parlament auch über eine Petition für einen Widerruf der EU-Austrittserklärung Großbritanniens beraten werden. Sechs Millionen Briten haben die Online-Petition schon unterzeichnet - ein Rekord. Das Parlament muss zu Petitionen mit mehr als 100.000 Unterzeichnern eine Debatte zulassen.

Die Regierung teilte aber bereits mit, dass sie eine Rücknahme der Austrittserklärung ablehnt und sich an das Referendum von 2016 gebunden fühlt. Damals hatte eine knappe Mehrheit (17,4 Millionen Menschen) für den EU-Austritt gestimmt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 01. April 2019 um 17:00 Uhr.