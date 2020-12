Das Handelsabkommen nach dem Brexit steht. Das teilen Vertreter der britischen Regierung und der EU übereinstimmend mit. Damit ist kurz vor Ende der Übergangsfrist ein harter Brexit abgewendet.

Großbritannien und die Europäische Union haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson zufolge gelang die Einigung, die einen harten wirtschaftlichen Bruch vom 1. Januar 2021 an vermeinden soll. Das Handelsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Januar 2021 regeln. Wichtigstes Ziel dabei war, Zölle zu vermeiden und möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen.

Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei Verhandlungen in Brüssel.

Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen und ist nur noch in einer Übergangszeit bis 31. Dezember Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Dann kommt der wirtschaftliche Bruch. Ohne Abkommen würden Zölle und aufwendigere Kontrollen notwendig. Wirtschaftsvertreter auf beiden Seiten warnten vor Verwerfungen und dem Verlust Zehntausender Jobs.

Die Verhandlungen hätten eigentlich schon im Oktober abgeschlossen werden sollen, doch zogen sich immer weiter in die Länge. Mehrfach standen sie wohl kurz vor dem Scheitern. Wegen der Kürze der Zeit kann ein Abkommen auf EU-Seite nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden. Es müsste vorläufig angewendet werden, falls die 27 EU-Staaten zustimmen. Auf britischer Seite hat die Regierung angekündigt, das Parlament zu befassen.

"The deal is done!"

Von der Leyen bezeichnete das Abkommen bei einer Pressekonferenz als umfassend und fair für beide Seiten. Großbritannien bleibe Partner des Vertrauens für die EU. "Es war ein langer und steiniger Weg. Aber das Ergebnis ist gut", sagte sie. EU-Chefunterhändler Michael Barnier sprach von einem "Tag der Erleichterung". Das Abkommen werde nun dem EU-Parlament vorgelegt. EU-Parlamentspräsident David Sassoli kündigte an, die Abgeordneten würden den nun ausgehandelten Vertrag analysieren und im neuen Jahr über eine Annahme abstimmen.

Johnson twitterte ein triumphales Foto mit der Botschaft "der Deal ist erledigt!"

In einer Mitteilung aus dem Büro des britischen Premiers hieß es, das Abkommen liefere alles, was der britischen Öffentlichkeit während des Referendums von 2016 und bein den Wahlen vergangenes Jahr versprochen worden war. "Wir haben die Kontrolle über Geld, Grenzen, Handel und Fischereigewässer wiedererlangt" - der Deal sei "eine phantastische Nachricht für Familien und Unternehmen in allen Teilen des Vereinigten Königreichs".

Ratspräsident Deutschland: Alles für Inkrafttreten tun

In einer ersten Reaktion sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie erwarte, dass Deutschland über seine mögliche Zustimmung zum Abkommen schnell entscheiden könne.

Bundesaußenminister Heiko Maas kündigte an: "Wir werden uns den Entwurf in den EU-Mitgliedsstaaten jetzt natürlich genau ansehen. Denn es müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten und später auch das Europäische Parlament zustimmen." Deutschland wolle als Ratspräsident alles tun, damit das Abkommen rechtzeitig zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten könne.

In Großbritannien begrüßte ein Sprecher der oppositionellen Labour-Partei den Abschluss eines Abkommens als im nationalen Interesse, auf den man lange gedrängt habe.

Knackpunkt bis zuletzt: Fischereirechte

Das Abkommen verspricht Großbritannien Exporte ohne Zölle und ohne Mengenbegrenzung in den EU-Binnenmarkt. Dafür verlangt die EU aber faire Wettbewerbsbedingungen - das sogenannte "Level Playing Field". Gemeint sind gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards. Die Frage blieb bis zum Schluss ein höchst komplizierter Streitpunkt. Gesucht wurde ein Weg, fairen Wettbewerb auch für die Zukunft sicherzustellen und anderenfalls gegensteuern zu können. Erst am Mittwochnachmittag hieß es schließlich, alle Punkte beim "Level Playing Field" seien geklärt. Danach blieb noch ein allerletzter Knackpunkt, über den wochenlang heftig gestritten worden war: der Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern. Schließlich fand man auch hier einen Kompromiss.

Zuletzt hatte die Zuspitzung der Corona-Pandemie in Großbritannien weiteren Druck aufgebaut. Nachdem eine mutierte Variante des Coronavirus entdeckt wurde, hatte Frankreich zeitweise seine Grenzen für Verkehr aus Großbritannien geschlossen. Deshalb stauten sich auf britischer Seite Tausende Lastwagen - aus Sicht von Kritikern ein Vorgeschmack auf die Lage bei einem No-Deal-Brexit. Die britischen Wähler hatten 2016 mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt. Premierminister Boris Johnson gewann 2019 die Parlamentswahl unter anderem mit der Ansage, den Brexit nun tatsächlich durchzuziehen. Als zentralen Punkt nannte er immer wieder, Souveränität und Kontrolle über die eigenen Grenzen und Gesetze wiederzuerlangen.