Eine Schlammlawine in Brasiliens Bergbauregion Minas Gerais hat das Umland unter sich begraben. Hunderte Menschen werden vermisst. Der gebrochene Staudamm war erst kürzlich überprüft worden.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires

Unaufhaltsam wälzte die Schlammlawine sich durch die Kleinstadt Brumadinho und riss alles mit, was ihr in den Weg kam: Hütten, Häuser, Autos, Bäume und Straßen. Von einigen Häusern ragt nur noch der Dachstuhl aus den Schlammmassen.

Die Stadtverwaltung versuchte noch, tiefer liegende Stadtteile zu evakuieren, aber diese Warnung kam für einige Menschen wohl zu spät. Doch meisten Opfer dürften dort zu beklagen sein, wo die Katastrophe begann: In einem Eisenerz-Bergwerk oberhalb der Stadt. Dort war der Damm eines Rückhaltebeckens gebrochen.

Vermutlich viele Opfer nach Dammbruch in Brasilien

tagesschau24 09:00 Uhr, 26.01.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-498419~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren mehr als 400 Arbeiter in dem Bergwerk; 150 von ihnen werden vermisst. Pedro Aihara, der Sprecher der Feuerwehr, erklärte: "Wir gehen derzeit von 200 bis 300 Opfern aus, denn außer den 150 Arbeitern lebten dort ja auch viele Menschen."

Die Einsatzkräfte wüssten schon, dass ein Hotel betroffen sei und die Schlammmassen auch Waggons eines Zugs erfasst hatten, der gerade in der Nähe war. "Unsere größte Herausforderung ist, dass wir nicht wissen, wo sich die Vermissten zuletzt aufgehalten haben", sagte Aihara. "Dorthin müssen wir, denn in diesen ersten Stunden sind die Chancen am größten, noch Überlebende zu finden."

Ein Mann steht vor seinem Haus, das von dem Dammbruch bei Brumadinho getroffen wurde.

Verzweifelte Suche nach Angehörigen

Menschen suchten verzweifelt nach ihren Angehörigen, an der Unglücksstelle oder mit einer Nachricht über soziale Netzwerke - so wie Daniela Batista: "Meine Schwester Fernanda Batista de Nascimento ist 20 Jahre alt, sie war heute an der Mine 'Corrego do Feijao', wo sie als Praktikantin arbeitete", erzählt sie in einer Sprachnachricht. "Um halb elf habe ich noch mit ihr gesprochen. Wer uns helfen kann, wer sie gesehen hat, wer sie kennt, bitte - sagt uns Bescheid!"

Fünf Hubschrauber suchten nach Überlebenden - doch nur wenige konnten schwer verletzt aus dem Schlamm gezogen werden.

Fábio Schvartsman, der Chef des Bergbaukonzerns Vale, sagte, das Staubecken habe sich zum Großteil geleert. "Mit Sicherheit sind viele Opfer zu beklagen. Bis jetzt kennen wir weder das Ausmaß noch die Ursachen. Aber ich möchte ihnen mitteilen, wie betroffen und traurig wir über die Ereignisse sind. Es gibt keine Worte für den Schmerz, den ich empfinde."

Das Unglück ereignete sich im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten Brasiliens, in der Nähe der Regionalhauptstadt Belo Horizonte. Eine der wichtigsten Abbauregionen für Eisenerz weltweit.

Erinnerungen an Umweltkatastrophe von 2015

"Dieses Mal ist es eine menschliche Tragödie. Denn wir reden über womöglich sehr viele Opfer", sagte Schvartsman. "Wie viele genau, wissen wir nicht, aber es sind wohl viele."

Dieses Mal - denn das Unglück weckt fatale Erinnerungen an die schlimmste Umweltkatastrophe in der Geschichte Brasiliens. Vor drei Jahren war in einem anderen Bergwerk desselben Konzerns in Minas Gerais der Damm eines Klärbeckens gebrochen. Die Schlammmassen hatten damals ein Dorf verschüttet, 19 Menschen kamen ums Leben.

Doch die Folgen waren noch schwer. Der mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen belastete Schlamm vergiftete den Rio Doce. Der Fluss war nach der Katastrophe biologisch tot, die Trinkwasserversorgung vieler Orte am 650 Kilometer langen Flusslauf ist zum Teil bis heute ein Problem.

TÜV-Süd prüfte im September das Rückhaltebecken

Bis jetzt ist nicht klar, ob der Schlamm auch diesmal auch mit Schwermetallen belastet ist. Angeblich war er trockener, dürfte also nicht so weit fließen.

Nilo d'Avila von Greenpeace Brasilien sagte: "Die Kontrolle solcher Dämme ist ein echtes Problem - letztlich legt das Unternehmen fest, ob der Damm in Ordnung ist oder nicht. Aber es gibt nicht genug Spezialisten und Technologie, um diese Bauwerke zu überprüfen."

Laut dem Bergbaukonzern hatte ein deutsches Unternehmen, nämlich der TÜV-Süd, erst im September die Dämme und Rückhaltebecken des Bergwerks überprüft. Der TÜV habe nichts beanstandet.

Dammbruch in brasilianischem Bergwerk löst verheerende Schlammlawine aus

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

26.01.2019 07:32 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.