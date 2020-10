Die brasilianische Atlantikinsel Fernando de Noronha lässt nur Touristen einreisen, die sich bereits mit Corona infiziert hatten. Mehr als das Virus fürchtet man auf dem Archipel Pläne für Massentourismus.

Von Matthias Ebert, ARD-Studio Rio de Janeiro

Der Weg ins Paradies ist kein leichter. Dies bekommt am Flughafen Recife in Nordbrasilien ein junges Pärchen zu spüren. Es wollte auf die paradiesische Insel Fernando de Noronha reisen. Doch ihr Traum zerplatzt noch vor Abflug beim Check-In. Das Paar hat keinen gültigen Laborbericht dabei, der belegt, dass beide bereits an Covid-19 erkrankt waren.

Dies ist aber seit September Voraussetzung für die Einreise. "Wir können keine Ausnahme machen", erklärt der Mann am Schalter. So hebt der Flieger ohne sie ab, fast vollbesetzt mit 80 Touristen mit Corona-Antikörpern im Blut.

Das Covid-19 freie Inselparadies Fernando de Noronha

Weltspiegel, 11.10.2020, Matthias Ebert, ARD Rio de Janeiro





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-768489~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Strenge Zugangskontrollen zu geschützten Stränden

Fernando de Noronha ist kaum größer als eine deutsche Kleinstadt. Das isolierte Eiland im Atlantik war erst Stützpunkt von Kriegsschiffen im Zweiten Weltkrieg, später ein berüchtigtes Gefangenenlager und ist mittlerweile das wohl am besten behütete Naturschutzgebiet Brasiliens. Für die Einreise von Touristen gilt die Obergrenze von 100.000 pro Jahr; Brasiliens Umweltschutzbehörde kontrolliert streng den Zugang zu geschützten Stränden.

Dadurch hat sich in Fernando de Noronha eine Artenvielfalt erhalten, die Besuchern den Atem verschlägt: Schildkröten, Rochen und Delfine ziehen nah an den Badenden vorbei durchs türkisgrün schimmernde, klare Wasser. Zitronenhaie bringen hier ihren Nachwuchs zur Welt. "Derzeit kann man dieses Paradies in seinem Ur-Zustand erleben", sagt Leo Bertrand, der als Hai-Experte der Insel gilt.

Brasilien zählt mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen. Die kleine Insel Fernando de Noronha ist von der Pandemie aber verschont geblieben.

Freude über die Rückkehr der Touristen

Der bärtige 60-Jährige bringt in diesen Tagen sein Hai-Museum auf Vordermann. Er putzt seine Ausstellungsstücke - Hai-Kieferknochen und -zähne - und bringt Bestellungen für sein Restaurant auf den Weg. Denn es trudeln immer mehr Touristen ein, nach mehr als sechs Monaten Pandemie-Isolierung.

Für Bertrand waren es harte Monate, in denen er auf die Nothilfen des Staates angewiesen war. "Wir sind wirtschaftlich abhängig vom Tourismus", erklärt er. Deshalb setzt er auf eine Rückkehr zur Normalität.

Mit seinem Boot fährt er Touristen raus aufs Meer, zu den malerischen Buchten, von denen einige in Reiseführern als die schönsten Strände der Welt bezeichnet werden. So wie der "Sancho"-Strand, der mit seinen im Halbrund steil abfallenden Felsklippen und dem kristallklaren Wasser derzeit fast menschenleer daliegt. Man kann sich hier, dank der Pandemie, für einen Moment wie eine der Figuren im Roman "Robinson Crusoe" fühlen.

Am Rand des Strandes werfen Fischer ihre Netze nach Sardellen aus und machen reiche Beute. Sie hatten in der Pandemie, als die Inselbewohner so gut wie abgeschnitten vom Rest Brasiliens ausharrten, ihren Fang jeden Tag solidarisch unter allen Einheimischen kostenlos verteilt. Die Behörden spendierten den Fischern im Gegenzug Schiffsdiesel. So kamen die 1000 verbliebenen Inselbewohner gut durch die Corona-Krise.

Der Forscher Betrand zeigt in seinem Museum Hai-Fundstücke und führt Besucher zu malerischen Stränden.

Verpflichtende Antikörpertests für Besucher

Nach all den Pandemie-Monaten will Insel-Verwalter Guilherme Rocha nun um jeden Preis verhindern, dass das Coronavirus seine Insel über die Touristen nachträglich doch noch erreicht. "Wir haben rigorose Maßnahmen ergriffen, um Corona von uns fern zu halten." Neben den verpflichtenden Antikörpertests für Besucher (im Laufe des Oktobers werden nur noch PCR-Tests gefordert) überprüfen die Gesundheitsbehörden der Insel stichprobenartig Dutzende Anwohner auf Covid-19-Symptome. Sie testen diese auch auf das Virus. "Wir werden mit zunehmendem Tourismusansturm keinen Ausbruch erleben", gibt sich Leticia Maria vom Gesundheitsamt betont optimistisch.

Mehr als das Coronavirus fürchten viele Inselbewohner ohnehin den Massentourismus. In der Hauptstadt Brasilia gibt es Bestrebungen, die geltenden Umweltschutzstandards derart zu lockern, dass zukünftig auch große Kreuzfahrtschiffe vor der Insel anlegen könnten. Es ist bekannt, dass Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ein Gegner strenger Umweltauflagen ist. "Massentourismus ist für uns keine Alternative, weil er das zerstören würde, was viele Urlauber hertreibt: eine unberührte Natur", sagt Verwalter Rocha.

Sorge auch um die Tierwelt

Auch Hai-Experte Bertrand hofft, dass der Massenansturm ausbleibt und derartige Pläne die Schubladen in Brasilia nie verlassen werden: "Wenn sich hier zu viele Touristen tummeln, werden die Delfine und Haie nicht mehr herkommen. Das wäre unser Ende."

In diesen Tagen ist jedoch von Massenandrang nichts zu spüren, im Gegenteil. Fernando de Noronha wirkt zurückversetzt in seinen ursprünglichen Zustand. Der Flora und Fauna auf der Insel, so viel steht fest, hat diese Pandemie nicht geschadet.

Diese und weitere Reportagen sehen Sie im Weltspiegel - am Sonntag um 19.20 Uhr im Ersten.