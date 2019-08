Er hatte die Zahlen über die jüngsten Regenwaldrodungen in Brasilien veröffentlicht, die Präsident Bolsonaro so in Rage brachten: Ricardo Galvão, Direktor der nationalen Weltraumagentur. Nun wurde er entlassen.

Die Veröffentlichung von Zahlen zur Abholzung des brasilianischen Regenwaldes hatte Präsident Jair Bolsonaro heftig kritisiert - nun ist der verantwortliche Direktor des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE), Ricardo Galvão, gefeuert worden. Er habe seiner Entlassung nach einem Gespräch mit Wissenschaftsminister Marcos Pontes zugestimmt, sagte Galvão.

Auf der Basis von Satellitenbildern hatte INPE im vergangenen Monat eine deutliche Zunahme von Waldrodungen ermittelt. Demnach wurden im Juni 88 Prozent mehr und im Juli 212 Prozent mehr Hölzer gefällt als in den entsprechenden Vorjahresmonaten.

INPE-Daten schädigten Brasiliens Ruf

Die Regierung des rechtsextremen Präsidenten hatte die Angaben irreführend genannt und der Weltraumagentur vorgeworfen, im Dienste von Umweltschutzorganisationen zu stehen.

Am Donnerstag legte Bolsonaro nach: Die Veröffentlichung der Daten beschädige das Bild Brasiliens und sein Image in der Welt, so der Präsident. Es gebe Mitarbeiter bei INPE, die Brasilien bewusst schaden wollten. Diese würden entlassen.

Galvão hatte sich zunächst verteidigt und einen Rücktritt ausgeschlossen. Die Daten seien korrekt, das wisse auch sein Vorgesetzter, der Minister für Wissenschaft und Technologie, Ex-Astronaut Marcos Pontes, so Galvão.

Bolsonaro will Regenwald wirtschaftlich nutzen

Die Diskussion über die Abholzungszahlen hatte sich zuletzt verschärft, nachdem das Magazin "Economist" eine international beachtete Reportage zu dem Thema veröffentlicht hatte. Darin wurde scharfe Kritik an Bolsonaros Politik für das Amazonasgebiet geübt. Der Präsident betrachtet den Regenwald als wirtschaftlich ungenutztes Potenzial. Er kündigte bereits an, keine neuen Schutzgebiete im Amazonasgebiet auszuweisen und weitere Rodungen zuzulassen.

Umweltverbände kritisieren die Pläne, weil der Regenwald als CO2-Speicher für den internationalen Klimaschutz von großer Bedeutung ist.