44.000 Soldaten kämpfen gegen die massiven Amazonas-Waldbrände - auch mit Löschflugzeugen. Doch nicht nur in Brasilien brennt es - ganz Südamerika meldet ungewöhnlich viele Feuer.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Buenos Aires

Grell schlagen die Flammen in den Nachthimmel von Mato Grosso. Die Feuerwehrbrigade zieht noch vor Sonnenaufgang los. Ihr mutiger Einsatz gegen die Brände in diesem Nationalpark gleicht dennoch einem Kampf von David gegen Goliath. 1400 Einsatzkräfte kämpfen in Mato Grosso, einem Bundesstaat fast anderthalb Mal so groß wie Frankreich, erklärte Feuerwehrmajor Antonio Marco Guimaraes gegenüber der ARD

"Wir registrieren aktuell 14.000 Brände in Mato Grosso. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Das hat uns leider völlig überrascht. Dazu trifft uns das trockene Klima in diesem Jahr besonders stark."

Militär hilft bei den Löscharbeiten

44.000 Soldaten stehen bereit

Am Samstag haben Brasiliens Streitkräfte damit begonnen, die Löscharbeiten zu unterstützen. 44.000 Soldaten stehen für den Einsatz bereit. Präsident Bolsonaro hatte ihn am Freitag per Dekret erlaubt. Er sagte bei einer Fernsehansprache:

"Meine Regierung zeigt Null-Toleranz auch gegenüber Umweltverbrechern, deswegen bieten wir jetzt allen Amazonas-Staaten unsere volle Unterstützung an."

Damit reagierte er auch auf den zunehmenden internationalen Druck. Am Samstag dann wieder ein anderer Ton - abgefangen am Ausgang des Präsidentenpalastes. Bolsonaro erklärte:

"Im Schnitt haben wir weniger Brände als in den letzten Jahren, die Situation normalisiert sich. Und es ist nicht so, dass der Urwald verbrennt, wie die Leute sagen, es brennt in den Zonen, in denen legal abgeholzt wird."

Starke Zunahme illegaler Abholzung

Damit widerspricht er erneut offiziellen Daten der staatlichen Weltraumbehörde Inpe, die anhand von Satellitenbildern seit Jahresbeginn rund 78.000 Brände in Brasilien registrierte, 84 Prozent mehr als im Vorjahr. Und allein in dieser Woche gab es 68 Meldungen aus indigenen Territorien und nationalen Schutzgebieten. Gerade auch dort habe die illegale Abholzung massiv zugenommen, sagen indigene Gemeinschaften und Umweltschützer.

Der fast aussichtslose Kampf gegen die Feuer

Anne Herrberger ARD Buenos Aires

25.08.2019 09:18 Uhr

Der Feuerwehr fehlt das Geld

Der Feuerwehr fehlen die Mittel - umso mehr seit Zuschüsse aus dem sogenannten Amazonas-Fonds wegfallen. Finanziert wird er von Norwegen und Deutschland, doch die Regierung Bolsonaro blockiert seit Amtsantritt alle Projekte des Fonds - Norwegen legte die Mittel vorerst auf Eis. Dazu sagt Feuerwehrmajor Guimaraes:

"Der Amazonas-Fonds finanziert entscheidend unseren Fuhrpark und das Material, mit dem wir Brände bekämpfen. Unglücklicherweise gibt es jetzt diese Kürzungen, die wir für falsch halten."

Verbranntes Land in Bolivien: Auch hier wüten Waldbrände.

Ungewöhnlich viele Brandherde in ganz Südamerika

Derweil brennt der Wald nicht nur am Amazonas und nicht nur in Brasilien. Ganz Südamerika meldet selbst für die Trockenzeit ungewöhnlich viele Brandherde - besonders dramatisch ist die Lage auch in Bolivien. Dort melden die Behörden, dass innerhalb von zwei Wochen fast eine Million Hektar Wald verbrannt seien - doppelt so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.

Immer größer wird die Rauchwolke, die schon jetzt über dem Zentrum Südamerikas wabert. Die Wolke begleite uns seit Tagen, sagt der bolivianische Feuerwehrmann Roberto Juchasara:

"In Bolivien, in Brasilien, Paraguay, an der Grenze zu Peru - wir sind von allen Seiten umzingelt von Feuern, das wird Folgen für unsere saubere Luft haben, wir spüren die starke Verschmutzung schon jetzt, im Grunde müsste man Alarmstufe Orange verhängen mit soviel Kohlenstoffdioxid in der Luft."

Über dieses Thema berichteten am 25. August 2019 tagesschau24 um 09:00 Uhr und NDR Info im "Echo am Morgen" ab 09:00 Uhr.