Brände im Mittelmeerraum "Die Bedingungen ändern sich stündlich"

Etliche Mittelmeerländer kämpfen weiter mit Waldbränden. Leichte Entspannung wird von der griechischen Insel Euböa gemeldet - die Lage auf der Halbinsel Peloponnes ist aber weiter kritisch. Und auch in Italien und der Türkei wüten die Feuer weiter.

Im gesamten Mittelmeerraum kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen schwere Waldbrände. In Griechenland melden die Behörden von der besonders betroffenen Insel Euböa leichte Fortschritte: "Ich denke, wir können sagen, dass die Feuerfronten langsam unter Kontrolle gebracht werden", sagte der Bürgermeister der Inselstadt Istiea, Giannis Kontzias, dem staatlichen Fernsehsender ERT. "Gestern haben wir zum ersten Mal seit Tagen das Sonnenlicht gesehen", fügte er in Anspielung auf die riesigen Rauchschwaden über Euböa hinzu. Auf der Insel wurden bereits hunderte Häuser zerstört, drei Menschen starben.

In Griechenland ist besonders die Insel Euböa von den Bränden betroffen.

Lage auf dem Peloponnes kritisch

Besorgniserregend war die Lage in der Bergregion Gortynia auf der Halbinsel Peloponnes. Die Feuerwehr konzentriere sich darauf, das Feuer vom dichtbewaldeten Berg Mainalo fernzuhalten, sagte der Vize-Gouverneur der Region Arkadien, Christos Lambropoulos. "Dörfer scheinen im Moment nicht in Gefahr zu sein, aber die Bedingungen ändern sich stündlich."

Am Abend war die Feuerfront in der Gemeinde Gortynia rund zehn Kilometer lang, berichteten griechischen Medien. Per Not-SMS wurden bisher 19 Dörfer evakuiert, im Ort Pirris brannten Häuser. Die Einsatzkräfte wurden noch in der Nacht ständig verstärkt, um Richtung Norden eine Barriere zu bilden, damit die Flammen sich nicht weiter in Richtung der Präfektur Ilia vorarbeiten können, wo auch das antike Olympia liegt. Winde erschwerten die Löscharbeiten.

Unterstützung auch aus Deutschland

Unterdessen trafen deutsche Helfer in der griechischen Hafenstadt Patras ein. Insgesamt werden laut griechischem Zivilschutz gut 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks mit insgesamt 46 Fahrzeugen erwartet. In Griechenland kämpfen mittlerweile Rettungskräfte aus mehr als 20 Nationen gegen die Flammen.

Von der Regierung im Stich gelassen

Viele Menschen auf Euböa fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Kommunalpolitiker werfen der Regierung vor, zu spät Löschflugzeuge auf die Insel geschickt zu haben. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis entschuldigte sich Montagabend in einer Fernsehansprache bei seinen Landsleuten. Zugleich hob er hervor, die Feuerwehr habe in den vergangenen Tagen gegen 580 Brände kämpfen müssen, die wegen einer "beispiellosen Hitzewelle und einer langanhaltenden Dürre schwer zu löschen" gewesen seien.

Italien: Dutzende Feuerwehr-Einsätze und neue Hitze

Auch in Italien kommt die Feuerwehr im Kampf gegen die Flammen nicht zur Ruhe. Die gesamte Nacht über rückten die Einsatzkräfte wegen Waldbränden im Süden und auf der Insel Sizilien Dutzende Male aus. Am südöstlichen Rand des Naturschutzgebiets um das Madonie-Gebirge loderten mehrere Feuer in der Morgendämmerung am Horizont, wie ein Video der Feuerwehr zeigte. Die Flammen gelangten auch die Nähe von Häusern oder fraßen sich an meterhohen Bäumen hoch.

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben binnen zwölf Stunden zu mehr als 300 Waldbrandeinsätzen aus. Besonders betroffen war zuletzt neben Sizilien auch die Region Kalabrien im äußersten Süden des italienischen Festlandes. Dort bedrohen die Flammen vor allem den Aspromonte Nationalpark.

Die Wetterlage in Italien bleibt weiter kritisch. Die Behörden erwarten für heute eine Hitzewelle für viele Teile des Landes. Besonders auf den großen Inseln prognostizierten sie Temperaturen weit über 40 Grad Celsius.

Türkei: Brände und Überschwemmungen

Auch in der Türkei lodern die Feuer weiter: Starker Wind bei Temperaturen um die 40 Grad im westtürkischen Mugla halten Einsatzkräfte in Atem. Zwei Brände in den Bergen der Gemeinde Köycegiz seien erneut außer Kontrolle geraten, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Bahattin Yavuz, der Nachrichtenagentur dpa. Dörfer seien aber nicht bedroht. Die Brände in dem schwer zugänglichen Gelände würden aus der Luft und mit Kräften am Boden bekämpft.

Während Einsatzkräfte in Südwesten gegen die Flammen kämpfen, machen der Schwarzmeerküste im Norden starke Regenfälle und Überschwemmungen zu schaffen. In der rund 400 Kilometer östlich von Istanbul gelegenen Provinz Bartin riss Hochwasser Autos mit sich, setzte Häuser unter Wasser und zerstörte Straßen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ein Mensch werde zudem vermisst. Für den Abend wurden weitere starke Regenfälle erwartet.

Auch in Algerien brachen mehrere Waldbrände aus - hier stieg die Zahl der Toten auf 42. Nach Angaben von Präsident Abdelmadjid Tebboune waren darunter 25 Soldaten, die 100 Anwohner aus Bergwäldern und Dörfern östlich der Hauptstadt Algier gerettet hatten.