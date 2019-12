Mitten im morgendlichen Verkehr ist in Somalias Hauptstadt eine Autobombe explodiert. Mindestens 30 Menschen wurden getötet, viele weitere sind verletzt. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Selbstmordattentat hin.

Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Regierungsangaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere - darunter auch viele Jugendliche - wurden verletzt. Augenzeugen sprechen von einem Bild der Verwüstung, viele weitere Opfer werden befürchtet.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sprengte ein Selbstmordattentäter sein Fahrzeug an einem Checkpoint in einem belebten Viertel der Stadt in die Luft.

Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wer hinter dem Anschlag steht, ist bislang unklar. Doch trägt er die Handschrift der radikalislamischen Al-Shabaab-Miliz, die immer wieder Sprengstoffanschläge im Land verübt. Al-Shabaab terrorisiert Somalia seit mehr als zehn Jahren. Die Miliz will einen sogenannten Gottesstaat errichten.

Ein gescheiterter Staat

Somalia gilt als gescheiterter Staat und ist von Einheit und Frieden weit entfernt. Die sunnitische Al-Shabaab kontrolliert große Teile im Süden des Landes. In den anderen Teilen haben oft Clans und Warlords das Sagen. Die Afrikanische Union hat Truppen im Land stationiert, die für Sicherheit sorgen sollen, doch das gelingt kaum. Die offizielle Regierung hat nur wenig Macht im Land.