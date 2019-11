Nach wochenlangen Protesten beugt sich Boliviens Präsident Morales dem Druck und setzt eine Neuwahl an. Zuvor hatte die OAS erklärt, dass die Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt werden soll.

Der bolivianische Präsident Evo Morales will nach wochenlangen Massenprotesten eine Neuwahl ausrufen. Er kündigte laut Nachrichtenagentur ABI zudem an, die Mitglieder der Wahlkommission auszutauschen.

"Ich habe beschlossen, neue nationale Wahlen auszurufen, damit das bolivianische Volk seine neue Regierung auf demokratische Weise wählen kann."

OAS: Massive Unregelmäßigkeiten bei Wahl im Oktober

Anlass ist offenbar ein Bericht der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Danach können die Präsidentschaftswahlen vom 20. Oktober nicht für gültig erklärt werden. Überprüfungen der Wahlergebnisse hätten massive Unregelmäßigkeiten bei den Auszählungen der Wahlzettel und beim Endergebnis ergeben, heißt es in einem Schreiben. Dies berichten CNN und die BBC.

Außerdem stellte die OAS fest, dass das Übermittlungssystem zur Schnellauszählung manipuliert wurde. Die Organisation empfahl Neuwahlen und die Zusammenstellung einer neuen vertrauenswürdigen Wahlbehörde.

Morales hatte in den Präsidentschaftswahlen nur knapp gegen seinen bürgerlichen Gegenspieler Carlos Mesa gewonnen. Die Schnellauszählung der Wählerstimmen war allerdings für rund 20 Stunden ausgesetzt worden. Die Gründe dafür sind bis heute nicht transparent nachvollziehbar.

Daraufhin kam es zu Massenprotesten in Bolivien. Die Demonstranten prangerten Wahlbetrug an, forderten den Rücktritt von Morales und Neuwahlen. Die Gewaltausbrüche im Land nahmen in den vergangenen zwei Wochen täglich zu. Es kam zu vielen Verletzten und drei Toten.

Anhänger des Herausforderers Mesa protestieren lautstark in La Paz.

Papst ruft zum friedlichen Dialog auf

Die Beteiligten des Konfliktes um die Präsidentschaftswahlen in Bolivien hatte Papst Franziskus zu einem friedlichen Dialog aufgerufen. Alle Bolivianer, vor allem aber die politischen und sozialen Akteure, sollten friedlich, ruhig und ohne Vorbedingungen "die Ergebnisse der Wahlüberprüfung, die derzeit im Gang ist, abwarten", sagte das Kirchenoberhaupt beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

Präsident Morales entgleitet die Kontrolle über das Land

Ivo Marusczyk, ARD Buenos Aires

