Bolivien Polizei nimmt Oppositionsführer fest Stand: 29.12.2022 02:13 Uhr

Der bolivianische Oppositionsführer Camacho ist von der Polizei festgenommen worden. Von der Regierung gab es bislang keine Angaben zu den Gründen. Das Büro Camachos und andere Oppositionspolitiker des Landes sprachen von einer "Entführung".

Die Polizei in Bolivien hat den wichtigsten Oppositionsführer festgenommen. Luis Fernando Camacho ist zugleich Gouverneur der Region Santa Cruz.

Die Regierung des südamerikanischen Landes machte nach der Festnahme zunächst keine Angaben dazu, was ihm vorgeworfen wird. Es kam umgehend zu neuen sozialen Unruhen. Anhänger Camachos blockierten Straßen.

Der Regierungsminister Carlos Eduardo del Castillo erklärte in einem Social-Media-Beitrag: "Wir informieren das bolivianische Volk, dass die Polizei einen Haftbefehl gegen Herrn Luis Fernando Camacho vollstreckt hat."

Camachos Büro spricht von "Entführung"

Kurz nach der Festnahme teilte das Gouverneursbüro in Santa Cruz mit, Camacho sei bei einem "absolut irregulären Polizeieinsatz entführt und an einen unbekannten Ort gebracht" worden. Demnach wurde er in der Nähe seines Zuhauses in Gewahrsam genommen.

Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten Camacho mit Handschellen am Straßenrand an der Seite von bewaffneten Polizisten. Martín Camacho, der Anwalt des Gouverneurs, sagte der lokalen Zeitung "El Deber", sein Mandant sei in die Hauptstadt La Paz gebracht worden, um Fragen zu gegen ihn eröffneten Verfahren zu beantworten.

Putschvorwurf gegen Camacho

Mehrere Oppositionsvertreter kritisierten die Festnahme. Der frühere Präsident Carlos Mesa sprach von einer "gewaltsamen und illegalen Entführung". Die Generalstaatsanwaltschaft bestritt einen politischen Hintergrund. Die Festnahme sei im Zusammenhang mit einem Verfahren erfolgt, das bereits 2020 mit dem Wissen des Gouverneurs eröffnet wurde.

Die Regierung wirft Camacho einen Putsch im Jahr 2019 vor, die Opposition spricht lediglich von Protesten, die zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Evo Morales führten.