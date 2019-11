In Bolivien hat sich die Oppositionspolitikerin Añez zur Interimspräsidentin erklärt. Proteste gegen den Schritt folgten umgehend. Anhänger des zurückgetretenen Morales sprachen von einem Putsch.

Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales hat sich die bolivianische Senatorin und Oppositionspolitikerin Jeanine Añez zur Übergangspräsidentin des Landes erklärt. Die 52-jährige zweite Vizepräsidentin des Senats übernahm die Kontrolle über das Gremium. In La Paz und der Schwesterstadt El Alto brachen Proteste aus.

Abgeordnete von Morales' Movimiento al Socialismo waren zum Zeitpunkt der Erklärung nicht anwesend. Seine Unterstützer versuchten anschließend das Kongressgebäude des Regierungssitzes La Paz zu erreichen. "Sie muss zurücktreten", schrien einige Demonstranten. Die Polizei und Soldaten setzten Tränengas ein, um die Menge auseinander zu treiben.

Morales-Anhänger sprechen von Putsch

Hintergrund der Staatskrise in Bolivien ist die Präsidentenwahl vom 20. Oktober, bei der sich Morales zum Sieger erklärt hatte. Seine Gegner kritisierten aber Unregelmäßigkeiten. Eine Prüfkommission der Organisation Amerikanischer Staaten gab ihnen schließlich recht und mahnte eine Neuwahl an. Morales stimmte zunächst zu, trat aber letztlich am Sonntag zurück, nachdem ihn Militärchef Williams Kaliman dazu aufgefordert hatte. Er flüchtete ins Asyl nach Mexiko.

In seiner Heimat hinterließ er ein Machtvakuum. Neben Morales trat auch jeder andere laut Verfassung mögliche Staatsvertreter zurück: sein Vize sowie die Vorsitzenden des Senats und Abgeordnetenhauses. Morales' Unterstützer forderten seine Rückkehr. Sie wurden von Sicherheitskräften daran gehindert, zum Regierungssitz zu marschieren. Sie sprachen von einem Putsch, sowie Diskriminierung gegen Boliviens indigene Gemeinden. "Evo war wie ein Vater für mich. Wir hatten eine Stimme, wir hatten Rechte", sagte die 35-jährige Maria Apasa, die wie Morales der indigenen Gruppe der Aymara angehört.

Morales kündigt Rückkehr an

Morales wurde am Dienstag vom mexikanischen Außenminister Marcelo Ebrard empfangen. Weil mehrere Staaten der Region für die mexikanische Militärmaschine mit ihm an Bord den Luftraum sperrten, musste Morales einen Tankstopp in Paraguay einlegen, bevor er weiterfliegen konnte. Zum Abschied teilte Morales gegen seine politischen Gegner aus. Sein Rücktritt stehe für eine Rückkehr zu jener düsteren Ära von Putschen, die lateinamerikanische Armeen herbeigeführt hätten, die die Region lange dominierten. "Es schmerzt mich, das Land aus politischen Gründen zu verlassen, aber ich werde stets besorgt sein", twitterte er auf dem Weg nach Mexiko. Zudem kündigte er an, "bald mit mehr Stärke und Energie" nach Bolivien zurückzukehren.

Morales, ein ehemaliger Lama-Hirte und Gewerkschaftsführer und der erste indigene Präsident Boliviens, regierte die Andennation fast 14 Jahre lang. Im Oktober wollte er sich seine vierte Amtszeit sichern, obwohl das per Verfassung verboten ist und es auch die Bevölkerung in einem Referendum ablehnte. Nach einer umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der entschied, dass die Begrenzung der Amtszeiten seine politischen Rechte verletze, trat er aber dann doch an.