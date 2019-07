Angriff auf Zivilisten Boko Haram tötet mehr als 60 Menschen

Die Terrormiliz eröffnete das Feuer auf Dorfbewohner in Nigeria, die von einer Trauerfeier kamen. Mehrere Dutzend Menschen starben. Es ist der schwerste Anschlag von Boko Haram in diesem Jahr.

Bei einem Angriff auf Dorfbewohner im Nordosten Nigerias sind am Samstag mindestens 60 Menschen getötet worden. Elf weitere wurden verletzt. Die Regierung des Bundesstaats Borno macht die Terrormiliz Boko Haram für den Anschlag verantwortlich. Der Angriff sei ein Vergeltungsschlag gewesen, nachdem sich die Dorfbewohner vor zwei Wochen gegen einen Angriff von Boko Haram zur Wehr gesetzt hatten.

Boko Haram ist seit zehn Jahren in der Region aktiv. Zehntausende Menschen sind seitdem getötet und Millionen vertrieben worden. Der andauernde Konflikt hat zu einer der größten humanitären Krisen der Welt geführt. Der Anschlag vom Wochenende ist der schwerste in diesem Jahr.

Boko-Haram-Opfer in Nigeria

Gewalt breitet sich aus

Die Extremisten sind für die Entführung von Schulmädchen bekannt. Sie stecken junge Männer und Frauen in Sprengstoffwesten, und lassen sie Selbstmordanschläge auf Märkten, in Moscheen und anderen gut besuchten Gegenden ausführen.

Die Terroristen wollen einen streng islamischen Staat in der Region etablieren. Sie trotzten in den vergangenen Jahren der Behauptung von Nigerias Präsident Muhammadu Buhari, dass die Aufstände erfolgreich bekämpft worden seien. Die Gewalt breitete sich auch in die Nachbarländer Tschad, Niger und Kamerun aus.