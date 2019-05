Der amtierende Chef der US-Flugaufsichtsbehörde FAA verteidigte bei einer Anhörung im Kongress das bestehende Zulassungsverfahren für Flugzeuge. Boeing 737 Max-Flieger bleiben weiter am Boden.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Wieviel Verantwortung übernimmt die US-Flugaufsicht FAA für die Krise bei Boeing? Bei der Anhörung vor dem Kongress verteidigte der amtierende Chef der Behörde, Elwell, das bestehende Verfahren für die Zulassung von Flugzeugen. Dazu gehört, dass Mitarbeiter eines Unternehmens wie Boeing viele Checks selbst durchführen.

"Ich denken, wenn wir strikte Kontrollen haben und uns schützen vor Interessenskonflikten, was der Fall ist, dann haben wir ein gutes System. Aber es kann immer verbessert werden und darum geht es."

Ausgerechnet bei den Kontrollen könnte es Probleme gegeben haben. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass leitende Beamte der FAA bei der Boeing 737 Max ein neues System zur Flugsteuerung, genannt M-CAS, nicht selbst überprüft hätten. Sie hätten die Prüfung auch nicht überwacht. Elwell zeigt sich überrascht.

"Wir nehmen all die Artikel und Vorwürfe ernst. Aber in dem Bericht stand nichts, was mir bewusst wäre."