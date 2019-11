Bloomberg-Bewerbung Der Streit um den "kleinen Michael"

Wer tritt für die Demokraten gegen Trump an? Mit der Kandidatur von Michael Bloomberg ist das Rennen noch spannender geworden. Seine Gegner sehen im Reichtum des Milliardärs eine Chance.

Von Sebastian Hesse, ARD-Studio Washington

Michael Bloomberg wollte offenbar keine Zeit mehr verlieren: Kaum hatte er seinen offiziellen Einstieg ins Präsidentschaftsrennen verkündet, da lief schon ein Fernsehspot auf allen Kanälen. Der Multi-Milliardär und Ex-Bürgermeister von New York sei ein Schaffer von Arbeitsplätzen, eine Führungspersönlichkeit und ein Problemlöser, wird darin behauptet.

Zu sehen ist der Bloomberg-Spot in allen wahlentscheidenden Bundesstaaten: 37 Millionen Dollar hat sich der finanziell unabhängige Späteinsteiger allein diesen Kampagnen-Auftakt kosten lassen.

Reichtum als Nachteil?

Was ihm einerseits einen enormen Wahlkampfvorteil verschafft, gereicht ihm in demokratischen Kreisen jedoch auch zum Nachteil. Wer vermögend ist, ist immer suspekt, predigt Konkurrent Bernie Sanders seinen Anhängern schon immer: "Meines Wissens hat Mr. Bloomberg wenig Graswurzel-Verankerung in der demokratischen Partei", meint Sanders. Sanders spielt darauf an, dass der Medienmogul als Republikaner ins politische Geschäft eingestiegen war und später als Unabhängiger für die Präsidentschaft kandidieren wollte.

Elizabeth Warren, wie Sanders eine Parteilinke, stört sich auch an Bloombergs Vermögen: "Ich verstehe ja, dass reiche Leute mehr Schuhe haben als unsereins", ätzt Warren, "mehr Autos und mehr Häuser. Aber ihnen steht kein größerer Anteil an Demokratie zu."

Bloombergs Kandidatur

Morgenmagazin, 25.11.2019, Verena Bünten, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-625299~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Der kleine Michael wird scheitern"

Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt steht Bloomberg auf Platz elf. Sein Privatvermögen wird auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dass er sich nun die Kandidatur kaufen will, unterstellt ihm auch Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota und wie Warren und Sanders Präsidentschaftskandidatin.

Mit US-Präsident Donald Trump verbindet Bloomberg eine lange Rivalität. Trump nimmt ihn nur allzu gerne aufs Korn: "Der kleine Michael wird scheitern", prognostiziert Trump. Unter anderem spielt er auf Bloombergs mangelnden Rückhalt bei Afro-Amerikanern und Latinos an, die ihm bis heute seine "Stop and frisk"-Politik übel nehmen - das willkürliche Durchsuchen von Menschen auf New Yorks Straßen, das Bloomberg einst als Bürgermeister propagiert hatte. Kürzlich erst hatte er sich öffentlich für diese umstrittene Maßnahme entschuldigt. "Das war falsch und das tut mir leid", bekannte der 77-Jährige.

Bloomberg ist ein Moderater

Als Präsidentschaftskandidat versteht er sich wie der etwa gleichaltrige Joe Biden als Gegengewicht zu den Parteilinken Warren und Sanders. Ex-Präsident Barack Obama hatte seine Parteifreunde erst kürzlich davor gewarnt, Trump von allzu weit links anzugreifen. Bloomberg ist ein Moderater, auch wenn seine drei Prioritäten bisher Klimaschutz, schärfere Waffengesetze und Steuererleichterungen für den Mittelstand lauten.