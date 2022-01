Treffen zu Ukraine-Konflikt Russland erwartet baldige US-Antwort Stand: 21.01.2022 14:07 Uhr

Das Gespräch mit US-Außenminister Blinken in Genf ist laut Russlands Außenminister Lawrow "offen und nützlich" verlaufen. In der kommenden Woche erwarte man eine schriftliche US-Antwort auf die russischen Forderungen.

Russland erwartet nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow in der kommenden Woche eine schriftliche Antwort der USA auf die russischen Forderungen. Das erklärte Lawrow nach dem Treffen mit US-Ressortchef Antony Blinken in Genf. Man habe vereinbart, "dass uns bis kommende Woche schriftliche Antworten auf unsere Vorschläge vorgelegt werden", sagte er mit Blick auf den weitreichenden russischen Forderungskatalog an Washington und seine Verbündeten. Danach solle es weitere Gespräche auf Ebene der Außenminister geben.

Der russische Außenminister beklagte eine "russlandfeindliche Hysterie" des Westens im Ukraine-Konflikt. Russland hege keine Angriffspläne gegen die Ukraine, sagte er. Sein Land habe das ukrainische Volk niemals bedroht.

Das Treffen mit Blinken sei "offen und nützlich" gewesen, so Lawrow. Blinken habe ihn aufgefordert, die Lage zu deeskalieren. Beide Seiten seien sich über die Notwendigkeit eines "vernünftigen Dialogs" einig. Er hoffe, dass sich die "Gemüter nun beruhigen". Präsident Wladimir Putin sei immer bereit, in Kontakt mit US-Präsident Joe Biden zu treten. Allerdings sollte jeglicher Kontakt zwischen beiden Staatschefs gut vorbereitet sein.

Blinken warnt erneut vor Einmarsch

Auch Blinken sagte, das Treffen sei hilfreich und offen gewesen. Das Gespräch sei ein Austausch von Ansichten gewesen, aber keine Verhandlung. Beide Seiten hätten nun ein besseres Verständnis der Position des jeweils anderen. Er sei sich einig mit Lawrow, dass der diplomatische Prozess fortgesetzt werden müsse.

Der US-Außenminister warnte Russland erneut eindringlich vor einem Einmarsch in die Ukraine. "Ich habe die Position der Vereinigten Staaten und unserer europäischen Verbündeten und Partner übermittelt, dass wir fest an der Seite der Ukraine stehen und ihre Souveränität und territoriale Integrität unterstützen", sagte er.

"Wir haben deutlich gemacht, dass es sich um eine erneute Invasion handelt, wenn sich irgendwelche russischen Streitkräfte über die Grenze der Ukraine bewegen. Darauf werden die Vereinigten Staaten und unsere Partner und Verbündeten schnell, hart und mit vereinten Kräften reagieren."

Im Vorfeld kein Durchbruch erwartet

Das Gespräch zwischen den beiden Politikern war zuvor früher als geplant beendet worden. Das Treffen dauerte etwa anderthalb Stunden und war damit kürzer als die angesetzten zwei Stunden, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten.

Die Chefdiplomaten hatten sich gegen 11 Uhr in einem Hotel am Genfersee mit Handschlag begrüßt. Beide machten zum Auftakt deutlich, dass sie keinen Durchbruch bei den Gesprächen erwarteten.

Blinken erklärte jedoch, er hoffe, den Pfad der Diplomatie offenhalten zu können, um eine friedliche Lösung zu erreichen. "Die Gespräche sind Teil eines andauernden Versuchs, die Situation zu beruhigen und eine weitere Aggression Russlands gegen die Ukraine zu vermeiden", so Blinken. Er erneuerte seine Warnung vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Dieser würde eine "gemeinsame, rasche und ernste" Reaktion nach sich ziehen, sagte er.

Gegenseitige Forderungen

Die Entspannungsbemühungen laufen seit vergangener Woche auf Hochtouren, haben aber bislang keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die USA und ihre westlichen Verbündeten verlangen einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen 100.000 russischen Soldaten ins Hinterland.

Der Kreml hatte der NATO seinerseits zuletzt einen weitreichenden Forderungskatalog vorgelegt. Unter anderem verlangt Moskau darin einen schriftlichen Verzicht der NATO auf eine weitere Osterweiterung.