US-Justizministerium prüft Geheimdokumente in Biden-Büro gefunden Stand: 10.01.2023 03:11 Uhr

In einem ehemaligen Büro des heutigen US-Präsidenten Biden sind geheime Papiere aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Inzwischen wurden sie dem Nationalarchiv übergeben. Nun befasst sich das Justizministerium mit dem Fall.

In einem ehemalige Büro von US-Präsident Joe Biden sind als vertraulich oder geheim eingestufte Unterlagen aus seiner zeit als Vizepräsident aufgetaucht. Das US-Justizministerium prüft nun die Papiere, die in Washingtoner Büroräumen des Biden Centers gefunden wurden.

Sonderermittler Richard Sauber sagte, eine kleine Zahl als vertraulich gekennzeichneter Dokumente sei am 2. November 2022 gefunden worden, als Bidens persönliche Anwälte ein Büro geräumt hätten, das der Präsident nach dem Ende seiner Vizepräsidentschaft im Jahr 2017 bis zur Zeit vor dem Beginn seines Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2019 nutzte. Sie hätten sich in einem "verschlossenen Schrank" im Inneren des Büros befunden, sagte Sauber.

Dokumente wurden dem Nationalarchiv übergeben

Bidens Anwälte hätten unverzüglich den Rechtsberater des Weißen Hauses benachrichtigt. Dieser habe das Nationalarchiv benachrichtigt, das die Dokumente tags darauf übernommen habe. Seit der Entdeckung hätten Bidens persönliche Anwälte mit dem Nationalarchiv und dem Justizministerium zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass jegliche Dokumente der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama und seines Vizepräsidenten Biden sich ordnungsgemäß im Besitz des Nationalarchivs befänden, sagte Sauber.

Das Justizministerium ermittelt seit Monaten zur Aufbewahrung von etwa 300 als vertraulich oder geheim eingestuften Dokumenten, die im Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Florida sichergestellt wurden. FBI-Agenten hatten dort im August einen Durchsuchungsbefehl vollstreckt. Die ursprünglich als Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement bekannte Denkfabrik ist mit der University of Pennsylvania verbunden und führt ihre Arbeit unabhängig von der Regierung unter US-Präsident Biden weiter.