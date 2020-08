Die Massendemos in Belarus dauern an, heute gedachten viele der Opfer der Proteste. Derweil warnte Staatschef Lukaschenko vor einem Umsturz und sucht den Schulterschluss mit Kremlchef Putin.

In Minsk haben sich Tausende Menschen zu einer Kundgebung versammelt, nachdem die Opposition zu landesweiten Protesten gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus aufgerufen hatte.

Gedenken an Opfer der Proteste

Eine große Menschenmenge befand sich in der Nähe der U-Bahnstation Puschkinskaja, wie ein AFP-Reporter berichtete. Sie gedachten mit einer Schweigeminute eines Demonstranten, der Anfang der Woche in der Nähe der Station bei der Niederschlagung der Proteste durch die Polizei zu Tode gekommen war. Viele legten in der Hauptstadt Blumen nieder und entzündeten Kerzen, wie in Videos in Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram zu sehen war.

Nach Darstellung der Behörden soll in der Hand des 34-Jährigen ein Sprengsatz explodiert sein, den er auf Sicherheitskräfte habe werfen wollen.

Im Zusammenhang mit den Protesten gegen Lukaschenko sind bislang zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in der Stadt Gomel hatte am Mittwoch den Tod eines jungen Mannes bestätigt, der am Sonntag festgenommen worden war. Nach Aussagen der Mutter wollte der 25-Jährige, der eine Herzkrankheit gehabt habe, seine Freundin besuchen und war auf dem Weg dorthin in Polizeigewahrsam gekommen. Er kam dann in eine Klinik, wo er starb.

Lukaschenko warnt vor Umsturz

Derweil warnte Staatschef Alexander Lukaschenko angesichts der seit Tagen andauernden Massenproteste in seinem Land vor einem Umsturz. "Wir lesen bereits die Anleitungen für eine farbige Revolution", sagte er der Staatsagentur Belta zufolge. Es gebe bereits "Elemente äußerer Einmischung". "Wir sehen, was passiert. Wir dürfen uns nicht von den friedlichen Aktionen und Demonstrationen einlullen lassen", sagte Lukaschenko. Mit "farbigen Revolutionen" meinte er die Umstürze in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wie der Ukraine. Lukaschenko hatte bereits am Freitag das Ausland für die Proteste verantwortlich gemacht. Er zählte dabei die Niederlande, Polen, Russland und die Ukraine auf.

Gespräch mit Putin

Lukaschenko telefonierte am Mittag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Beide Seiten hätten sich zuversichtlich gezeigt, dass die Probleme bald gelöst würden, teilte der Kreml in Moskau danach mit. Diese Probleme sollten nicht von "destruktiven Kräften" ausgenutzt werden, um die Zusammenarbeit beider Länder zu beeinträchtigen, hieß es weiter.

Belarus ist wirtschaftlich von Russland abhängig. Lukaschenko sagte zugleich, er werde mit Putin über die Lage sprechen, weil "dies nicht nur eine Bedrohung für Belarus darstellt". Putin hatte Lukaschenko schriftlich zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Proteste, viele Festnahmen, Gewalt

Der seit 26 Jahren autoritär in Belarus regierende Lukaschenko war von den Behörden seines Landes zum Sieger der Präsidentenwahl vom vergangenen Sonntag erklärt worden. Die Opposition spricht jedoch von Wahlbetrug, seit Tagen fordern Zehntausende Demonstranten den Rücktritt Lukaschenkos. Die Polizei ging in den vergangenen Tagen gewaltsam gegen die Demonstranten vor.

Mindestens 6700 Menschen wurden bisher festgenommen. Zahlreiche inzwischen wieder freigelassene Demonstranten berichteten darüber, wie sie in der Haft gefoltert und schwer misshandelt wurden.