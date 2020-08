Explosionen in Beirut Desaster für ein gebrochenes Land

Nach der schweren Explosion in Beirut drückt die Weltgemeinschaft dem Libanon ihre Anteilnahme aus. Darunter sind in seltener Einigkeit auch Israel und der Iran. Mehrere Staaten boten ihre Hilfe an.

Ein Tag nach der Explosion im Hafen von Beirut suchen die Helfer weiterhin nach Opfern in Trümmern. Die Zahl der Toten dürfte weiter steigen. Mindestens 100 Menschen werden weiterhin vermisst. "Es liegen noch immer viele Menschen unter den Trümmern", sagte ein Offizieller. Mehr als 4000 Menschen wurden verletzt, darunter auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft.

Der Schock sitzt tief. Beirut wurde inzwischen zur "Katastrophen-Stadt" erklärt. Regierungschef Hassan Diab rief eine landesweite Trauer in Gedenken an die Opfer aus. Die Folgen für das Land, das in einer massiven wirtschaftlichen Krise steckt, sind noch kaum abzusehen.

"Strukturelle Schäden"

Der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Malte Gaier, sprach im Deutschlandfunk von "massiven strukturellen Schäden". Demnach wurde das staatliche Elektrizitätswerk komplett zerstört. Verwundete seien aufgrund des Ansturms auf Kliniken oft abgewiesen worden.

Laut der Hilfsorganisation World Vision bedeuten die Explosionen ein "Desaster für die Entwicklung des Libanon". Die Corona-Infektionen seien in den vergangenen Wochen dramatisch angestiegen und die Krankenhäuser an ihren Kapazitätsgrenzen. Die Katastrophe sei nun eines der "schwierigsten Ereignisse, mit denen das Land je zu kämpfen hatte", so das Hilfswerk.

1/9 Explosionen in Beirut Vollbild Beirut am Tag danach: Ein Drohnenbild zeigt die Schäden in der Stadt. Die Gebäude in der Nähe des Explosionsortes im Hafen sind eingestürzt. Die Explosionen waren im gesamten Land zu hören. | Bildquelle: AP

"Wir erleben eine echte Katastrophe"

In einer Fernsehansprache bat Diab um internationale Hilfe. "Wir erleben eine echte Katastrophe", sagte er und bat "die Freunde seines kleinen Landes" um Unterstützung. Mehrere Länder haben bereits Hilfen zugesagt. Die Bundesregierung kündigte an, man werde dem Libanon die Hilfe Deutschlands anbieten. Frankreich schickte Notärzte sowie medizinisches Material.

Auch Israel, das sich formell immer noch im Krieg mit dem Nachbarn befindet und keine Beziehungen zum Libanon pflegt, bot Unterstützung an: Über die internationalen Vermittler hätten Verteidigungsminister Benny Gantz und Außenminister Gabi Aschkenasi "medizinische und humanitäre sowie sofortige Nothilfe angeboten", hieß es.

Papst ruft zum Gebet auf

Tschechien schickt ein Team mit Suchhundeführern in das Land. Das Team ist auf die Bergung von Verschütteten spezialisiert. Auch die Niederlande schicken ein Expertenteam. Zu dem Team gehören Ärzte, Feuerwehrleute und Polizisten, die im Aufspüren von verschütteten Personen spezialisiert sind. Papst Franziskus rief zum Gebet und zur Hilfe für die Opfer und Angehörigen auf.

Und auch die Ermittlungen zur Ursache der Detonation geht weiter. Möglicherweise wurde sie durch eine sehr große Menge Ammoniumnitrat ausgelöst, die im Hafen gelagert worden war. Diab kündigte in der Fernsehansprache an, die Verantwortlichen würden bestraft. Er ging allerdings nicht näher auf die Ursache der Detonation ein.