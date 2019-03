Hilfslieferungen angekündigt

Knapp zwei Wochen nach Durchzug des Zyklons "Idai" sind in Mosambik die ersten Cholera-Fälle aufgetreten. Bislang seien fünf Fälle bestätigt worden, sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums. Die Erkrankten stammten aus Beira und den angrenzenden Gebieten.



Begleitet von sintflutartigem Regen war "Idai" in der Nacht zum 15. März über Mosambik, Simbabwe und Malawi im südlichen Afrika hinweggezogen und hatte verheerende Überschwemmungen ausgelöst. In Mosambik und Simbabwe starben mehr als 700 Menschen. Laut Welternährungsprogramm sind von der Katastrophe drei Millionen Menschen in allen drei Ländern betroffen.



Die Weltgesundheitsorganisation kündigte die Lieferung von 900.000 Impfdosen gegen Cholera an. Angesichts des Brackwassers und der schlechten sanitären Lage in den Katastrophengebieten fürchten Experten neben Cholera auch Typhus- und Malaria-Epidemien.