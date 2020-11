Fünf Jahre nach den verheerenden Terroranschlägen von Paris hat Frankreich der 130 Todesopfer gedacht. Wegen der Corona-Beschränkungen war es ein Gedenken in kleinem Rahmen - mit beinahe gespenstischer Stille.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Die Stille vor dem Café Bonne Bière, einem der Anschlagsorte vom 13. November 2015, ist fast gespenstisch. Kaum ein Mensch ist auf der Straße. In ganz Frankreich herrschen wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen. Ohne triftigen Grund darf niemand vor die Tür.

Für Alexandra ist der heutige Tag mehr als ein triftiger Grund. "Ich bin diesen Menschen vor fünf Jahren begegnet. Ich war nicht weit weg von hier. Ich hatte Glück, großes Glück." Die Mittvierzigerin lebt seit vielen Jahren im zehnten Arrondissement von Paris. Kurz bevor am 13. November 2015 Terroristen auf die Menschen vor dem Bonne Bière schossen, kam sie nach Hause.

"Ich fühle heute noch, was ich vor fünf Jahren gefühlt habe. Diese Angst und die Emotion. Das nimmt mir den Atem, das hat mich fest im Griff."

"Es bleiben uns die Worte": Zwiegespräch zweier Väter über den Terroranschlag im Konzertsaal "Bataclan"

tagesthemen 22:15 Uhr, 12.11.2020, Friederike Hofmann, ARD Paris





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-782217~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kranzniederlegung im kleinen Rahmen

Im kleinen Park gegenüber der Kneipe ist eine Gedenktafel angebracht, die an die fünf Menschen erinnert, die in der Rue Faubourg du Temple ermordet wurden. Am Morgen hatten Frankreichs Premierminister Jean Castex, die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo und zwei Vertreter von Opferorganisationen hier im kleinen Rahmen Kränze niedergelegt.

Vor dem Pariser Konzertclub Bataclan wurden die Namen der 90 Menschen vorgelesen, die hier von einem islamistischen Terrorkommando ermordet wurden. Auch diese Zeremonie fand ohne Angehörige und Überlebende statt. Der Fernsehsender BFM übertrug live. Im Laufe des Tages aber kamen immer wieder Menschen zum Bataclan, legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an.

Hidalgo und Castex legten vor dem Bataclan Kränze nieder.

Polizisten bewachen Gedenken

"Das weckt so viele seltsame Erinnerungen", sagt Francois, während vor ihm ein Paar Blumen ablegt. "Ich hab meinen Roller da vorne abgestellt und bin hier hergelaufen. Ich hab mich erinnert, wie ich den Abend verbracht habe - diesen Abend, als es uns alle eiskalt erwischt hat. Das war ein Moment unglaublicher Gewalt."

Vor dem Bataclan und vor allen anderen Anschlagsorten von 2015 stehen schwer bewaffnete Polizisten. Seit den jüngsten Terroranschlägen - den brutalen Morden am Lehrer Samuel Paty und an Gläubigen in einer Kirche in Nizza - gilt in Frankreich wieder die höchste Terrorwarnstufe.

Drian: Werte der Republik verteidigen

"Der Terrorismus bedroht unser Land. Damals wie heute", sagte am Morgen der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian in einem Fernsehinterview. Vor fünf Jahren war er Verteidigungsminister, verantwortete nach den Attentaten von Paris die französischen Luftschläge gegen die Terrormiliz IS in Syrien.

"Es gibt Gemeinsamkeiten, damals und heute. Was damals angegriffen wurde, war der Sport, die Geselligkeit, die Musik im Bataclan. Die neuesten Angriffe zielten auf die Meinungsfreiheit, die Schule. Es geht immer gegen die fundamentalen Werte unserer Republik." Sie müssten verteidigt werden, sagte Le Drian, von allen gemeinsam.

Trauern trotz Corona-Beschränkungen

In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie Frankreich fest im Griff hat, ist das aber alles andere als einfach. Das spürt auch Alexandra. Sie habe zwar niemanden bei den Attentaten verloren, trotzdem sei der Jahrestag immer ein Tag, an dem sie Gesellschaft braucht.

Dass das gerade jetzt nicht erlaubt ist, etwa Freunde zu treffen, macht sie traurig: "Für die Überlebenden und Angehörigen der Opfer muss es noch so viel härter sein, heute nicht gemeinsam gedenken zu dürfen. Ich bin mit meinen Gedanken bei ihnen. Es ist so eine laute Stille gerade in Paris. Wie am Tag nach den Anschlägen."

Stilles Gedenken in Paris – 5 Jahre nach den Attentaten vom 13. November 2015

Sabine Wachs, ARD Paris

13.11.2020 17:45 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 13. November 2020 um 10:00 Uhr.